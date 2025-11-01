このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
セリエ A
team-logoACミラン
San Siro
team-logoローマ
ミランvsローマを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月3日】ACミランvsローマのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第10節

【セリエA放送予定】セリエA2025−26第10節、ACミラン対ASローマのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

セリエAはDAZN独占配信！

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

日本時間2025年11月3日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第10節で、ACミランとASローマが対戦する。

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

本記事では、ミランvsローマの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ミランvsローマ｜試合日程・キックオフ時間

ACミランvsASローマは、日本時間11月3日(月)にミランのホーム、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第10節
  • 日時：2025年11月3日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ACミラン vs ASローマ
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ミランvsローマ｜放送・配信予定

セリエA第9節のミランvsローマは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ミランvsローマのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ローマvsパルマ チーム情報

ACミラン vs ローマ スタメン

ACミランHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestROM
16
C
マイク・メニャン
46
マッテオ・ガッビア
5
コニ・デ・ヴィンター
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
33
ダヴィデ・バルテサーギ
56
アレクシス・サーレマーケルス
14
ルカ・モドリッチ
19
ユスフ・フォファナ
4
サムエレ・リッチ
18
クリストファー・エンクンク
10
ラファエル・レオン
99
ミレ・スヴィラール
5
エヴァン・エンディカ
22
マリオ・エルモソ
23
ジャンルカ・マンチーニ
17
マヌ・コネ
19
メフメト・ゼキ・チェリク
43
ウェズレイ
8
ニール・エル・アイナウイ
4
C
ブライアン・クリスタンテ
21
パウロ・ディバラ
18
マティアス・スーレ

3-5-2

ROMAway team crest

MIL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

ROM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MIL
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

ROM
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MIL

直近の 5 試合

ROM

1

Win

1

Draw

3

勝利

8

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表

0