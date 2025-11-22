このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月23日】田中碧出場予定！リーズ対アストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第12節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第12節、リーズvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月23日(日)に開催。田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドとアストン・ヴィラが対戦する。

本記事では、リーズvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズ対アストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsアストン・ヴィラは、日本時間2025年11月23日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第12節
  • 日時：2025年11月23日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リーズ対アストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

リーズ対アストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

リーズ対アストン・ヴィラの予想スタメンは？

リーズ vs アストン・ヴィラ スタメン

リーズHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAVL
1
ルーカス・ペリ
2
ジェイデン・ボーグル
6
ジョー・ロドン
3
ガブリエル・グドムンドソン
5
パスカル・ストライク
4
C
イーサン・アンパドゥ
8
ショーン・ロングスタッフ
19
ノア・オカフォー
11
ブレンデン・アーロンソン
18
アントン・シュタッハ
14
ルーカス・ヌメチャ
23
エミリアーノ・マルティネス
12
リュカ・ディーニュ
14
パウ・トーレス
4
エズリ・コンサ
2
マティ・キャッシュ
7
C
ジョン・マッギン
10
エミリアーノ・ブエンディア
44
ブバカル・カマラ
27
モーガン・ロジャーズ
8
ユーリ・ティーレマンス
11
オリー・ワトキンス

4-2-3-1

AVLAway team crest

LEE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

AVL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

LEE
-直近成績

ゴールを許す
4/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

AVL
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

LEE

直近の 5 試合

AVL

0

勝利

2

引分け

3

勝利

4

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

