プレミアリーグ
team-logoリーズ
Elland Road
team-logoアーセナル
Yuta Tokuma

【2月1日】田中碧出場予定！リーズ対アーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第24節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第24節、リーズvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第24節が日本時間2月1日(日)に開催。田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドとアーセナルが対戦する。

本記事では、リーズvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズ対アーセナルの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsアーセナルは、日本時間2026年2月1日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第24節
  • 日時：2026年2月1日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs アーセナル
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リーズ対アーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

リーズ対アーセナルのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

リーズ対アーセナルの予想スタメンは？

リーズ vs アーセナル 予想スタメン

リーズHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
26
カール・ダーロウ
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
23
セバスチャン・ボルナウ
4
イーサン・アンパドゥ
11
ブレンデン・アーロンソン
2
ジェイデン・ボーグル
18
アントン・シュタッハ
24
ジェームス・ジャスティン
44
イリヤ・グルエフ
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
1
ダビド・ラヤ
5
ピエロ・インカピエ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
2
ウィリアム・サリバ
12
ユリエン・ティンバー
8
マルティン・ウーデゴール
36
マルティン・スビメンディ
41
デクラン・ライス
7
ブカヨ・サカ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
11
ガブリエウ・マルティネッリ

4-3-3

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LEE
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

LEE

直近の 5 試合

ARS

0

勝利

0

引分け

5

勝利

3

得点

16
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

