2025年11月5日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、ヴィッセル神戸と蔚山現代が対戦する。
本記事では、ヴィッセル神戸vs蔚山現代の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜試合日程・キックオフ時間
ヴィッセル神戸vs蔚山現代は、11月5日(水)に神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。
- 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節
- 日時：2025年11月5日(水) 19:00キックオフ
- 対戦：ヴィッセル神戸 vs 蔚山現代
- 会場：神戸市御崎公園球技場
ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜放送・配信予定
AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のヴィッセル神戸vs蔚山現代は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ヴィッセル神戸vs蔚山現代のおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
