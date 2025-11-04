2025年11月5日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、ヴィッセル神戸と蔚山現代が対戦する。

本記事では、ヴィッセル神戸vs蔚山現代の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vs蔚山現代は、11月5日(水)に神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節

日時：2025年11月5日(水) 19:00キックオフ

対戦：ヴィッセル神戸 vs 蔚山現代

会場：神戸市御崎公園球技場

ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のヴィッセル神戸vs蔚山現代は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴィッセル神戸vs蔚山現代のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヴィッセル神戸vs蔚山現代 チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

KOB 直近の 2 試合 ULS 1 Win 0 引分け 1 Win 蔚山現代 0 - 2 ヴィッセル神戸

蔚山現代 2 - 1 ヴィッセル神戸 2 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表