このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoヴィッセル神戸
team-logo蔚山現代
【神戸vs蔚山現代を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
GOAL

【11月5日】ヴィッセル神戸vs蔚山現代のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第4節

【ACLE放送予定】11月5日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第4節、ヴィッセル神戸対蔚山現代のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ACLエリート2025-26はDAZNが独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイならDMMポイントが最大1,650ポイントもらえる

ACLEを独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値

今すぐ視聴

2025年11月5日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、ヴィッセル神戸と蔚山現代が対戦する。

【ACLE】神戸vs蔚山現代をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、ヴィッセル神戸vs蔚山現代の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vs蔚山現代は、11月5日(水)に神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節
  • 日時：2025年11月5日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs 蔚山現代
  • 会場：神戸市御崎公園球技場

【ACLE】神戸vs蔚山現代をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ヴィッセル神戸vs蔚山現代｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のヴィッセル神戸vs蔚山現代は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【ACLE】神戸vs蔚山現代をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ヴィッセル神戸vs蔚山現代のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ヴィッセル神戸vs蔚山現代 チーム情報

ヴィッセル神戸 vs 蔚山現代 スタメン

ヴィッセル神戸Home team crest

4-3-3

フォーメーション

5-4-1

Home team crestULS
1
前川黛也
3
マテウス・トゥーレル
25
鍬先祐弥
4
山川哲史
41
永戸勝也
6
扇原貴宏
9
宮代大聖
7
井手口陽介
13
佐々木大樹
26
ジェアン・パトリッキ
10
大迫勇也
23
J. Moon
2
チョ・ヒョンテク
66
ミロス・トロジャック
96
S. Choi
28
イ・ジェイク
4
M. Seo
14
イ・ジンヒョン
72
I. Back
22
キム・ミンヒョク
36
マティアス・ラカヴァ
18
Y. Heo

5-4-1

ULSAway team crest

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

ULS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • S. Roh

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOB
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

ULS
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KOB

直近の 2 試合

ULS

1

Win

0

引分け

1

Win

2

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
0/2

順位表

0