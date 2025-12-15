このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

【最大80％OFF】AmazonクリスマスセールでKindle本がお得に！対象ジャンル・おすすめ商品まとめ

AmazonクリスマスセールでKindle本がお得！最大80%オフの対象ジャンル・おすすめ商品・セール情報まとめ

12/16(火)～12/25(木)まで開催

プレゼント・冬物商品がお買い得！Amazonクリスマスタイムセール祭り

2025年12月16日(火)～12月25日(木)まで開催

年末恒例のAmazonクリスマスセールでは、モノだけでなくデジタルコンテンツも大きな狙い目となる。その中でも注目したいのが、Kindle本を対象とした大規模割引だ。

本記事では、Amazonクリスマスセールでお得なkindle本について紹介する。

Amazonクリスマスセールとは？

Amazonクリスマスセールは、年末に開催される大型セールイベント。クリスマスプレゼントの購入や年末年始の準備を見据えた「今年最後の本気セール」として位置づけられている。

ブラックフライデー終了後に実施されることから、いわば年末商戦の「最終調整セール」という役割を担うのが特徴。買い逃した商品の再チャンスや、ギフト需要に直結するアイテムが数多く並ぶ。

2025年は12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59までの10日間開催予定。Amazonアカウントを持っていれば、プライム会員でなくても誰でも参加できる。

項目内容
正式名称Amazonクリスマスタイムセール祭り
開催期間2025年12月16日(火)9:00〜12月25日(木)23:59
開催日数10日間
参加資格Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能

Amazonクリスマスセールで安くなるKindle本は？

Amazonクリスマスセールでは、モノだけでなく電子書籍も大きな割引対象となる。その中でも注目したいのが、Kindle本を中心とした大規模セールだ。

期間中は小説、ビジネス書、実用書、漫画、ライトノベルまで幅広いジャンルが対象となり、最大80%オフが適用される作品も並ぶ。年末年始の読書需要と重なることから、まとめ買いに適したラインナップが揃うのが特徴だ。

特に割引率が高くなりやすいのは、話題作の既刊巻、シリーズ作品の中盤以降、実用・レシピ・自己啓発ジャンル。ブラックフライデーでは対象外だった作品が、クリスマスセールで新たに値下げされるケースも多い。

また、Kindle Unlimited対象外の人気作品が期間限定で大幅値下げされる点も見逃せない。普段はセールになりにくい作品を定価以下で入手できる貴重なタイミングとなる。

AmazonクリスマスセールのKindle本セールは、特定ジャンルに偏らず、幅広く「読みたい本を安く揃える」ことができるのが強み。年末年始の読書時間を見据え、早めにチェックしておきたい。

Amazonクリスマスセールで安くなるおすすめKindle本一覧

1 amazon kindle xmas 20251214プロジェクト・ヘイル・メアリー　上 Kindle版2 amazon kindle xmas 20251214プロジェクト・ヘイル・メアリー　下 Kindle版3 amazon kindle xmas 20251214三体 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版
4 amazon kindle xmas 20251214アルジャーノンに花束を〔新版〕 Kindle版5 amazon kindle xmas 20251214三体3　死神永生　上 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版6 amazon kindle xmas 20251214アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ Kindle版
7 amazon kindle xmas 20251214三体2 黒暗森林 上 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版8 amazon kindle xmas 20251214三体3　死神永生　下 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版9 amazon kindle xmas 20251214三体2 黒暗森林 下 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版
10 amazon kindle xmas 20251214「言葉」が人生を変えるしくみ その最終結論。 Kindle版11 amazon kindle xmas 20251214若林くんが寝かせてくれない ： 2 (アクションコミックス) Kindle版12 amazon kindle xmas 20251214若林くんが寝かせてくれない ： 1 (アクションコミックス) Kindle版
13 amazon kindle xmas 20251214乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC 第5巻 (コロナ・コミックス) Kindle版14 amazon kindle xmas 20251214乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC 第4巻 (コロナ・コミックス) Kindle版15 amazon kindle xmas 20251214火星の人〔新版〕 上 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版
16 amazon kindle xmas 20251214達人に学ぶSQL徹底指南書 第2版 初級者で終わりたくないあなたへ Kindle版17 amazon kindle xmas 20251214夏への扉〔新版〕 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版18 amazon kindle xmas 20251214月は無慈悲な夜の女王 Kindle版
19 amazon kindle xmas 20251214そして誰もいなくなった (クリスティー文庫) Kindle版20 amazon kindle xmas 20251214「「創造」の教科書　「引き寄せ」の教科書 最終編 Kindle版21 amazon kindle xmas 20251214プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで Kindle版
22 amazon kindle xmas 20251214水属性の魔法使い　第二部　西方諸国編3【電子書籍限定書き下ろしSS付き】 Kindle版23 amazon kindle xmas 20251214ノルウェイの森 (講談社文庫) Kindle版24 amazon kindle xmas 20251214息吹 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版
25 amazon kindle xmas 20251214欠けた月のメルセデス～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～@COMIC 第3巻【描き下ろし漫画特典付き】 (コロナ・コミックス) Kindle版26 amazon kindle xmas 20251214幼年期の終り Kindle版27 amazon kindle xmas 20251214あなたの人生の物語 Kindle版

Amazonクリスマスセールで活用できるキャンペーンは？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ施策は実施されない。ただし、既存の還元サービスや個別キャンペーンを組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。

ポイント還元の仕組み

クリスマスタイムセール祭りの期間中、セール全体を対象としたポイントアップ企画は用意されていない。一方で、通常時から提供されているAmazon Mastercardのポイント還元は、セール価格の商品にも変わらず適用される。

Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の買い物を効率よく進めたい人には有効な選択肢となる。

ギフトカード購入キャンペーンの概要

2025年は、クリスマスセールにあわせてAmazonギフトカードの購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59まで。

Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカードが対象となり、事前に対象者向けページでエントリーを完了させる必要がある。期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される仕組みで、エントリー前の購入分は対象外となる。

ギフトカード特典のポイント条件

  • 購入金額5,000円〜9,999円：300ポイント付与
  • 購入金額10,000円〜19,999円：500ポイント付与
  • 購入金額20,000円以上：700ポイント付与

クリスマスセールでは単体で大きなポイント企画はないものの、支払い方法やギフトカードキャンペーンを組み合わせることで還元率を引き上げられる。事前準備の有無が、年末の買い物体験を大きく左右する。

