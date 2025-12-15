【最大80％OFF】AmazonクリスマスセールでKindle本がお得に！対象ジャンル・おすすめ商品まとめ

年末恒例のAmazonクリスマスセールでは、モノだけでなくデジタルコンテンツも大きな狙い目となる。その中でも注目したいのが、Kindle本を対象とした大規模割引だ。

本記事では、Amazonクリスマスセールでお得なkindle本について紹介する。

Amazonクリスマスセールとは？

Amazonクリスマスセールは、年末に開催される大型セールイベント。クリスマスプレゼントの購入や年末年始の準備を見据えた「今年最後の本気セール」として位置づけられている。

ブラックフライデー終了後に実施されることから、いわば年末商戦の「最終調整セール」という役割を担うのが特徴。買い逃した商品の再チャンスや、ギフト需要に直結するアイテムが数多く並ぶ。

2025年は12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59までの10日間開催予定。Amazonアカウントを持っていれば、プライム会員でなくても誰でも参加できる。

項目 内容 正式名称 Amazonクリスマスタイムセール祭り 開催期間 2025年12月16日(火)9:00〜12月25日(木)23:59 開催日数 10日間 参加資格 Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能

Amazonクリスマスセールで安くなるKindle本は？

Amazon

Amazonクリスマスセールでは、モノだけでなく電子書籍も大きな割引対象となる。その中でも注目したいのが、Kindle本を中心とした大規模セールだ。

期間中は小説、ビジネス書、実用書、漫画、ライトノベルまで幅広いジャンルが対象となり、最大80%オフが適用される作品も並ぶ。年末年始の読書需要と重なることから、まとめ買いに適したラインナップが揃うのが特徴だ。

特に割引率が高くなりやすいのは、話題作の既刊巻、シリーズ作品の中盤以降、実用・レシピ・自己啓発ジャンル。ブラックフライデーでは対象外だった作品が、クリスマスセールで新たに値下げされるケースも多い。

また、Kindle Unlimited対象外の人気作品が期間限定で大幅値下げされる点も見逃せない。普段はセールになりにくい作品を定価以下で入手できる貴重なタイミングとなる。

AmazonクリスマスセールのKindle本セールは、特定ジャンルに偏らず、幅広く「読みたい本を安く揃える」ことができるのが強み。年末年始の読書時間を見据え、早めにチェックしておきたい。

Amazonクリスマスセールで安くなるおすすめKindle本一覧

Amazonクリスマスセールで活用できるキャンペーンは？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ施策は実施されない。ただし、既存の還元サービスや個別キャンペーンを組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。

ポイント還元の仕組み

クリスマスタイムセール祭りの期間中、セール全体を対象としたポイントアップ企画は用意されていない。一方で、通常時から提供されているAmazon Mastercardのポイント還元は、セール価格の商品にも変わらず適用される。

Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の買い物を効率よく進めたい人には有効な選択肢となる。

ギフトカード購入キャンペーンの概要

2025年は、クリスマスセールにあわせてAmazonギフトカードの購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59まで。

Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカードが対象となり、事前に対象者向けページでエントリーを完了させる必要がある。期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される仕組みで、エントリー前の購入分は対象外となる。

ギフトカード特典のポイント条件

購入金額5,000円〜9,999円：300ポイント付与

購入金額10,000円〜19,999円：500ポイント付与

購入金額20,000円以上：700ポイント付与

クリスマスセールでは単体で大きなポイント企画はないものの、支払い方法やギフトカードキャンペーンを組み合わせることで還元率を引き上げられる。事前準備の有無が、年末の買い物体験を大きく左右する。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。