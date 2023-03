【サッカー日本代表 最新情報】日本代表は3月のキリンチャレンジカップ2023にて、28日にコロンビア代表と対戦する。

元日本代表MF本田圭佑が、意味深なメッセージを投稿した。

日本代表は24日、キリンチャレンジカップ2023でウルグアイと対戦。前半にフェデ・バルベルデに先制点を許すも、後半に西村拓真が貴重な同点ゴールを挙げ、1-1のドローに持ち込んだ。

試合から一夜空けた25日の朝方、本田は自身の『Twitter』を更新。「We have to fix some defensive parts from last night.(我々は昨夜から守備の部分を修正しなければならない) 」とサッカーボールの絵文字を付けてツイートし、SNS上ではウルグアイ戦を戦った日本代表に向けてのメッセージなのではと騒がせた。

ワールドカップ(W杯)に過去3回出場した経験を持つ本田。カタール・ワールドカップでは『ABEMA』で解説を務め、個性的な解説が好評を呼び、大会を大きく盛り上げた。

日本とコロンビアによるキリンチャレンジカップ2023は28日の19:20にヨコドウ桜スタジアムでキックオフ予定だ。