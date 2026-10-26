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Softbank DeNAU-NEXT
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信
Aoi Fujimiya

日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAは何時から？

日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAは何時から？試合開始時間・テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ。

【第5戦を配信】
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ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

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【第4戦を配信】
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Hulu

10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

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【第1・2・3・6・7戦を配信】
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『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！

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SMBC日本シリーズ2026の第3戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズが10月27日(火)にみずほPayPayドーム福岡で行われる。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、日本シリーズ2026第3戦のソフトバンク対DeNAの試合開始時間について紹介する。

日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAは何時から？

2026年のSMBC日本シリーズ第3戦は、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

試合は10月27日(火)、みずほPayPayドーム福岡で開催され、18:00にプレーボール予定となっている。

項目

内容

対戦カード

福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ

開催日

2026年10月27日(火)

試合開始時間

18:00

会場

みずほPayPayドーム福岡

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日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

2026年のSMBC日本シリーズ第3戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、テレビではTBS系列とNHK BS、ネットではTVerとU-NEXTでライブ視聴できる。

放送・配信

開始時刻

視聴内容

TBS系列

17:50～

地上波で全国生中継

NHK BS

17:59～

BSで生中継

TVer

17:50～

登録不要・完全無料でライブ配信

U-NEXT

17:50～

CMなしの完全ノーカット配信。31日間無料トライアルあり

TVerは無料でライブ配信

TVerでは、第3戦を17:50から無料ライブ配信する。

会員登録は不要で、スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴可能だ。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、対応端末には注意したい。

U-NEXTはCMなしで完全ノーカット配信

U-NEXTでも、第3戦を17:50からライブ配信する。

地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合終了後のヒーローインタビューまで視聴できる。

また、初回31日間の無料トライアル期間中も、対象試合を追加料金なしで視聴可能となっている。

なお、第4戦はHulu、第5戦はABEMAでのライブ配信が予定されている。

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日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

2026年のSMBC日本シリーズ第3戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、テレビではTBS系列とNHK BS、ネットではTVerとU-NEXTでライブ視聴できる。

放送・配信

開始時刻

視聴内容

TBS系列

17:50～

地上波で全国生中継

NHK BS

17:59～

BSで生中継

TVer

17:50～

登録不要・完全無料でライブ配信

U-NEXT

17:50～

CMなしの完全ノーカット配信。31日間無料トライアルあり

TVerは無料でライブ配信

TVerでは、第3戦を17:50から無料ライブ配信する。

会員登録は不要で、スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴可能だ。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、対応端末には注意したい。

U-NEXTはCMなしで完全ノーカット配信

U-NEXTでも、第3戦を17:50からライブ配信する。

地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合終了後のヒーローインタビューまで視聴できる。

また、初回31日間の無料トライアル期間中も、対象試合を追加料金なしで視聴可能となっている。

なお、第4戦はHulu、第5戦はABEMAでのライブ配信が予定されている。

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

dena softbank 20261029 abema（C）AbemaTV,Inc.

ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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