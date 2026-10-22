SMBC日本シリーズ2026はいつ？日程・対戦カード・放送予定

プロ野球の日本一を決める「SMBC日本シリーズ2026」が開催される。

本記事では、SMBC日本シリーズ2026の日程、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

SMBC日本シリーズ2026の対戦カードは？

SMBC日本シリーズ2026は、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

DeNAはセントラル・リーグ、ソフトバンクはパシフィック・リーグからクライマックスシリーズを勝ち上がって日本シリーズ進出を決めた。

両チームが日本シリーズで顔を合わせるのは、2024年以来2年ぶり3度目となる。

SMBC日本シリーズ2026はいつ？開催日程・試合開始時間

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に開幕する。

最大7試合制で行われ、先に4勝したチームが日本一となる。

第1・2戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡、第6・7戦は再び横浜スタジアムで開催される予定だ。

試合 日程 試合開始 開催球場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 移動日 10月26日(月) ― ― 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 ※必要な場合 移動日 10月30日(金) ― ― 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム ※必要な場合 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム ※必要な場合

第5戦以降は、それまでの勝敗によって実施されない場合がある。

DeNAが本拠地の横浜スタジアムでシリーズをスタートし、ソフトバンクは第3戦から本拠地のみずほPayPayドーム福岡で戦う形となる。

SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送予定

SMBC日本シリーズ2026は、地上波のTBS系列、日本テレビ系列、テレビ朝日系列に加え、一部試合がNHK BSでも放送される予定となっている。

第1戦から第3戦、第6戦、第7戦はTBS系列が担当。第4戦は日本テレビ系列、第5戦はテレビ朝日系列で中継される。

試合 日程 試合開始 放送局 テレビ放送開始時間（予定） 第1戦 10月24日(土) 18:30 TBS系列 18:11～（18:20～） 第2戦 10月25日(日) 18:00 TBS系列

NHK BS 17:45～ 第3戦 10月27日(火) 18:00 TBS系列

NHK BS 17:50～ 第4戦 10月28日(水) 18:00 日本テレビ系列 18:00～ 第5戦 10月29日(木) ※ 18:00 テレビ朝日系列 17:50～（一部地域を除く） 第6戦 10月31日(土) ※ 18:30 TBS系列 番組枠調整中 第7戦 11月1日(日) ※ 18:00 TBS系列 番組枠調整中

第5戦から第7戦は、シリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

また、第6戦と第7戦については、現時点でテレビ放送の具体的な開始時刻が確定しておらず、番組枠は調整中となっている。

SMBC日本シリーズ2026のネット配信予定

SMBC日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、TVerを中心に複数の動画配信サービスでライブ視聴できる。

TVerでは全試合をライブ配信予定。各試合については、地上波の中継局に応じてU-NEXT、Hulu、ABEMAでも配信される。

第1戦から第3戦、第6戦、第7戦はU-NEXTでライブ配信。第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。

配信サービス 対象試合 視聴内容 TVer 全試合 ライブ配信 U-NEXT 第1～3戦、第6・7戦 ライブ配信。31日間無料トライアルあり Hulu 第4戦 ライブ配信 ABEMA 第5戦 ライブ配信 DAZN 配信なし ×

シリーズを通してネットで視聴したい場合は、全試合を配信するTVerが分かりやすい選択肢となる。

一方、U-NEXTでは第1戦から第3戦に加え、シリーズが第6戦・第7戦まで続いた場合もライブ配信予定。第4戦のみHulu、第5戦のみABEMAでの配信となる。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。