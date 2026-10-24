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smbc 2026(C)NPB
日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

SMBC日本シリーズ2026の地上波中継はある？どこで見れる？

SMBC日本シリーズ2026の地上波中継はある？どこで見れる？テレビ放送局・ネット配信・無料視聴方法まとめ。

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10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

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プロ野球の日本一を決める「SMBC日本シリーズ2026」は、地上波テレビでの生中継が予定されている。

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本記事では、SMBC日本シリーズ2026の地上波テレビ中継予定を紹介する。

SMBC日本シリーズ2026はいつ？開催日程・試合開始時間

SMBC日本シリーズ2026は、2026年10月24日(土)に開幕する。

シリーズは7戦4勝制で行われ、先に4勝したチームが日本一となる。順延などがなければ、最長で11月1日(日)まで開催される予定だ。

試合

日程

試合開始予定

開催球場

第1戦

10月24日(土)

18:30

横浜スタジアム

第2戦

10月25日(日)

18:00

横浜スタジアム

移動日

10月26日(月)

第3戦

10月27日(火)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第4戦

10月28日(水)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第5戦

10月29日(木) ※

18:00

みずほPayPayドーム福岡

移動日

10月30日(金)

第6戦

10月31日(土) ※

18:30

横浜スタジアム

第7戦

11月1日(日) ※

18:00

横浜スタジアム

※どちらかのチームが4勝した時点でシリーズは終了し、それ以降の試合は行われない。

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SMBC日本シリーズ2026の地上波テレビ放送予定は？

SMBC日本シリーズ2026は、全試合で地上波生中継が予定されている。

第1戦～第3戦、第6戦、第7戦はTBS系列、第4戦は日本テレビ系列、第5戦はテレビ朝日系列が中継を担当する予定だ。

試合

日程

試合開始

地上波放送局

放送開始予定

第1戦

10月24日(土)

18:30

TBS系列

18:11～ / 18:20～

第2戦

10月25日(日)

18:00

TBS系列

17:45～

第3戦

10月27日(火)

18:00

TBS系列

17:50～

第4戦

10月28日(水)

18:00

日本テレビ系列

18:00～

第5戦

10月29日(木) ※

18:00

テレビ朝日系列

17:50～（一部地域を除く）

第6戦

10月31日(土) ※

18:30

TBS系列

調整中

第7戦

11月1日(日) ※

18:00

TBS系列

調整中

第5戦から第7戦は、シリーズの勝敗状況によって実施されない場合がある。

また、第6戦と第7戦の放送開始時刻は現時点で調整中となっている。

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SMBC日本シリーズ2026のネット配信予定は？

SMBC日本シリーズ2026は、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAでライブ配信される予定だ。

TVerではシリーズ全試合をライブ配信。テレビ中継とあわせてネットでも視聴できるため、スマートフォンやパソコンから試合を追いたい場合に利用しやすい。

U-NEXTでは、第1戦～第3戦に加えて、シリーズが第6戦・第7戦までもつれた場合もライブ配信予定。31日間の無料トライアルも用意されている。

第4戦はHulu、第5戦はABEMAでライブ配信される。一方、DAZNでの配信予定はない。

配信サービス

対象試合

配信内容

TVer

全試合

ライブ配信

U-NEXT

第1～3戦、第6・7戦

ライブ配信。31日間無料トライアルあり

Hulu

第4戦

ライブ配信

ABEMA

第5戦

ライブ配信

DAZN

配信なし

×

シリーズを通してネットで視聴したい場合は、全試合を配信するTVerが最も分かりやすい。

一方で、U-NEXTは第1～3戦、第6・7戦に対応しており、Huluは第4戦、ABEMAは第5戦を視聴できる。試合ごとに利用できるサービスが異なるため、観戦前に対象試合を確認しておきたい。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
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【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
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【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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