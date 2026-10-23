SMBC日本シリーズ歴代結果一覧｜1950年〜2025年の優勝チーム・監督・対戦成績まとめ

10月24日(土)にSMBC日本シリーズ2025が開幕する。
本記事では、SMBC日本シリーズの歴代結果について紹介する。
10月24日(土)にSMBC日本シリーズ2025が開幕する。
本記事では、SMBC日本シリーズの歴代結果について紹介する。
『U-NEXT』では、日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦（開催の場合）をライブ配信する。U-NEXTでは31日間の無料トライアルを利用でき、体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTでは地上波とは異なり、CMなしで試合終了まで完全ノーカット配信されるため、日本シリーズをじっくり視聴したい場合におすすめだ。
10月28日(水)の日本シリーズ第4戦は、『Hulu』でもライブ配信される。
『ABEMAプレミアム』は、動画配信サービス「ABEMA」が提供する有料プラン。プレミアム会員になると、広告なしでのビデオ再生や、放送中の番組を最初から視聴できる機能などを利用できる。
また、プレミアム対象作品を視聴できるほか、PPV（ペイパービュー）コンテンツや一部レンタル作品を割引価格で楽しめる場合もある。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定となっている。
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1950
|毎日
|湯浅禎夫
|4勝2敗
|松竹
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1951
|巨人
|水原茂
|4勝1敗
|南海
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|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1952
|巨人
|水原茂
|4勝2敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1953
|巨人
|水原茂
|4勝2敗1分
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1954
|中日
|天知俊一
|4勝3敗
|西鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1955
|巨人
|水原円裕
|4勝3敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1956
|西鉄
|三原脩
|4勝2敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1957
|西鉄
|三原脩
|4勝0敗1分
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1958
|西鉄
|三原脩
|4勝3敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1959
|南海
|鶴岡一人
|4勝0敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1960
|大洋
|三原脩
|4勝0敗
|大毎
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1961
|巨人
|川上哲治
|4勝2敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1962
|東映
|水原茂
|4勝2敗1分
|阪神
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1963
|巨人
|川上哲治
|4勝3敗
|西鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1964
|南海
|鶴岡一人
|4勝3敗
|阪神
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1965
|巨人
|川上哲治
|4勝1敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1966
|巨人
|川上哲治
|4勝2敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1967
|巨人
|川上哲治
|4勝2敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1968
|巨人
|川上哲治
|4勝2敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1969
|巨人
|川上哲治
|4勝2敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1970
|巨人
|川上哲治
|4勝1敗
|ロッテ
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1971
|巨人
|川上哲治
|4勝1敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1972
|巨人
|川上哲治
|4勝1敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1973
|巨人
|川上哲治
|4勝1敗
|南海
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1974
|ロッテ
|金田正一
|4勝2敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1975
|阪急
|上田利治
|4勝0敗2分
|広島
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1976
|阪急
|上田利治
|4勝3敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1977
|阪急
|上田利治
|4勝1敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1978
|ヤクルト
|広岡達朗
|4勝3敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1979
|広島
|古葉竹識
|4勝3敗
|近鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1980
|広島
|古葉竹識
|4勝3敗
|近鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1981
|巨人
|藤田元司
|4勝2敗
|日本ハム
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1982
|西武
|広岡達朗
|4勝2敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1983
|西武
|広岡達朗
|4勝3敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1984
|広島
|古葉竹識
|4勝3敗
|阪急
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1985
|阪神
|吉田義男
|4勝2敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1986
|西武
|森祇晶
|4勝3敗1分
|広島
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1987
|西武
|森祇晶
|4勝2敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1988
|西武
|森祇晶
|4勝1敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1989
|巨人
|藤田元司
|4勝3敗
|近鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1990
|西武
|森祇晶
|4勝0敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1991
|西武
|森祇晶
|4勝3敗
|広島
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1992
|西武
|森祇晶
|4勝3敗
|ヤクルト
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1993
|ヤクルト
|野村克也
|4勝3敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1994
|巨人
|長嶋茂雄
|4勝2敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1995
|ヤクルト
|野村克也
|4勝1敗
|オリックス
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1996
|オリックス
|仰木彬
|4勝1敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1997
|ヤクルト
|野村克也
|4勝1敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1998
|横浜
|権藤博
|4勝2敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|1999
|ダイエー
|王貞治
|4勝1敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2000
|巨人
|長嶋茂雄
|4勝2敗
|ダイエー
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2001
|ヤクルト
|若松勉
|4勝1敗
|近鉄
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2002
|巨人
|原辰徳
|4勝0敗
|西武
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2003
|ダイエー
|王貞治
|4勝3敗
|阪神
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2004
|西武
|伊東勤
|4勝3敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2005
|ロッテ
|B・バレンタイン
|4勝0敗
|阪神
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2006
|日本ハム
|T・ヒルマン
|4勝1敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2007
|中日
|落合博満
|4勝1敗
|日本ハム
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2008
|西武
|渡辺久信
|4勝3敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2009
|巨人
|原辰徳
|4勝2敗
|日本ハム
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2010
|ロッテ
|西村徳文
|4勝2敗1分
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2011
|ソフトバンク
|秋山幸二
|4勝3敗
|中日
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2012
|巨人
|原辰徳
|4勝2敗
|日本ハム
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2013
|楽天
|星野仙一
|4勝3敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2014
|ソフトバンク
|秋山幸二
|4勝1敗
|阪神
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2015
|ソフトバンク
|工藤公康
|4勝1敗
|ヤクルト
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2016
|日本ハム
|栗山英樹
|4勝2敗
|広島
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2017
|ソフトバンク
|工藤公康
|4勝2敗
|ＤｅＮＡ
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2018
|ソフトバンク
|工藤公康
|4勝1敗1分
|広島
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2019
|ソフトバンク
|工藤公康
|4勝0敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2020
|ソフトバンク
|工藤公康
|4勝0敗
|巨人
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2021
|ヤクルト
|高津臣吾
|4勝2敗
|オリックス
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2022
|オリックス
|中嶋聡
|4勝2敗1分
|ヤクルト
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2023
|阪神
|岡田彰布
|4勝3敗
|オリックス
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2024
|ＤｅＮＡ
|三浦大輔
|4勝2敗
|ソフトバンク
|年
|優勝チーム
|監督
|成績
|準優勝チーム
|2025
|福岡ソフトバンクホークス
|小久保裕紀
|4勝1敗
|阪神タイガース