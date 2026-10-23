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SMBC日本シリーズ歴代結果一覧｜1950年〜2025年の優勝チーム・監督・対戦成績まとめ

SMBC日本シリーズ歴代結果まとめ｜1950年から2025年までの優勝チーム・監督・対戦成績・準優勝一覧を紹介。

10月24日(土)にSMBC日本シリーズ2025が開幕する。

本記事では、SMBC日本シリーズの歴代結果について紹介する。

  • 日本シリーズ2026の視聴方法

    日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

    【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

    SMBC u-nextU-NEXT

    U-NEXT』では、日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦（開催の場合）をライブ配信する。U-NEXTでは31日間の無料トライアルを利用でき、体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

    U-NEXTでは地上波とは異なり、CMなしで試合終了まで完全ノーカット配信されるため、日本シリーズをじっくり視聴したい場合におすすめだ。

    U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

    1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
    2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
    3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録を完了
    4. 試合配信ページから視聴を開始

    日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

    【Hulu】第4戦をライブ配信

    Hulu Hulu

    10月28日(水)の日本シリーズ第4戦は、『Hulu』でもライブ配信される。

    Huluの登録方法

    1. Hulu公式サイトにアクセス
    2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
    3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了

    【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

    【ABEMA】第5戦をライブ配信

    ABEMAプレミアム』は、動画配信サービス「ABEMA」が提供する有料プラン。プレミアム会員になると、広告なしでのビデオ再生や、放送中の番組を最初から視聴できる機能などを利用できる。

    また、プレミアム対象作品を視聴できるほか、PPV（ペイパービュー）コンテンツや一部レンタル作品を割引価格で楽しめる場合もある。

    なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定となっている。

    ABEMAの登録方法

    1. ABEMA公式サイトの左上メニューから「アカウント・設定」を選択
    2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
    3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
    4. パスワードを入力し、決済手段を選択して登録完了

    【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数プレミアム登録で広告なし

  • 1950年：毎日オリオンズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1950毎日湯浅禎夫4勝2敗松竹

  • 1951年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1951巨人水原茂4勝1敗南海

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  • 1952年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1952巨人水原茂4勝2敗南海

  • 1953年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1953巨人水原茂4勝2敗1分南海

  • 1954年：中日

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1954中日天知俊一4勝3敗西鉄

  • 1955年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1955巨人水原円裕4勝3敗南海

  • 1956年：西鉄ライオンズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1956西鉄三原脩4勝2敗巨人

  • 1957年：西鉄ライオンズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1957西鉄三原脩4勝0敗1分巨人

  • 1958年：西鉄ライオンズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1958西鉄三原脩4勝3敗巨人

  • 1959年：南海ホークス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1959南海鶴岡一人4勝0敗巨人

  • 1960年：大洋ホエールズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1960大洋三原脩4勝0敗大毎

  • 1961年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1961巨人川上哲治4勝2敗南海

  • 1962年：東映フライヤーズ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1962東映水原茂4勝2敗1分阪神

  • 1963年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1963巨人川上哲治4勝3敗西鉄

  • 1964年：南海ホークス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1964南海鶴岡一人4勝3敗阪神

  • 1965年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1965巨人川上哲治4勝1敗南海

  • 1966年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1966巨人川上哲治4勝2敗南海

  • 1967年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1967巨人川上哲治4勝2敗阪急

  • 1968年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1968巨人川上哲治4勝2敗阪急

  • 1969年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1969巨人川上哲治4勝2敗阪急

  • 1970年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1970巨人川上哲治4勝1敗ロッテ

  • 1971年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1971巨人川上哲治4勝1敗阪急

  • 1972年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1972巨人川上哲治4勝1敗阪急

  • 1973年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1973巨人川上哲治4勝1敗南海

  • 1974年：ロッテ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1974ロッテ金田正一4勝2敗中日

  • 1975年：阪急ブレーブス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1975阪急上田利治4勝0敗2分広島

  • 1976年：阪急ブレーブス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1976阪急上田利治4勝3敗巨人

  • 1977年：阪急ブレーブス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1977阪急上田利治4勝1敗巨人

  • 1978年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1978ヤクルト広岡達朗4勝3敗阪急

  • 1979年：広島

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1979広島古葉竹識4勝3敗近鉄

  • 1980年：広島

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1980広島古葉竹識4勝3敗近鉄

  • 1981年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1981巨人藤田元司4勝2敗日本ハム

  • 1982年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1982西武広岡達朗4勝2敗中日

  • 1983年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1983西武広岡達朗4勝3敗巨人

  • 1984年：広島

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1984広島古葉竹識4勝3敗阪急

  • 1985年：阪神

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1985阪神吉田義男4勝2敗西武

  • 1986年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1986西武森祇晶4勝3敗1分広島

  • 1987年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1987西武森祇晶4勝2敗巨人

  • 1988年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1988西武森祇晶4勝1敗中日

  • 1989年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1989巨人藤田元司4勝3敗近鉄

  • 1990年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1990西武森祇晶4勝0敗巨人

  • 1991年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1991西武森祇晶4勝3敗広島

  • 1992年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1992西武森祇晶4勝3敗ヤクルト

  • 1993年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1993ヤクルト野村克也4勝3敗西武

  • 1994年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1994巨人長嶋茂雄4勝2敗西武

  • 1995年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1995ヤクルト野村克也4勝1敗オリックス

  • 1996年：オリックス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1996オリックス仰木彬4勝1敗巨人

  • 1997年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1997ヤクルト野村克也4勝1敗西武

  • 1998年：横浜

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1998横浜権藤博4勝2敗西武

  • 1999年：ダイエーホークス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    1999ダイエー王貞治4勝1敗中日

  • 2000年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2000巨人長嶋茂雄4勝2敗ダイエー

  • 2001年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2001ヤクルト若松勉4勝1敗近鉄

  • 2002年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2002巨人原辰徳4勝0敗西武

  • 2003年：ダイエーホークス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2003ダイエー王貞治4勝3敗阪神

  • 2004年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2004西武伊東勤4勝3敗中日

  • 2005年：ロッテ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2005ロッテB・バレンタイン4勝0敗阪神

  • 2006年：日本ハム

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2006日本ハムT・ヒルマン4勝1敗中日

  • 2007年：中日

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2007中日落合博満4勝1敗日本ハム

  • 2008年：西武

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2008西武渡辺久信4勝3敗巨人

  • 2009年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2009巨人原辰徳4勝2敗日本ハム

  • 2010年：ロッテ

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2010ロッテ西村徳文4勝2敗1分中日

  • 2011年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2011ソフトバンク秋山幸二4勝3敗中日

  • 2012年：巨人

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2012巨人原辰徳4勝2敗日本ハム

  • 2013年：楽天

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2013楽天星野仙一4勝3敗巨人

  • 2014年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2014ソフトバンク秋山幸二4勝1敗阪神

  • 2015年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2015ソフトバンク工藤公康4勝1敗ヤクルト

  • 2016年：日本ハム

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2016日本ハム栗山英樹4勝2敗広島

  • 2017年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2017ソフトバンク工藤公康4勝2敗ＤｅＮＡ

  • 2018年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2018ソフトバンク工藤公康4勝1敗1分広島

  • 2019年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2019ソフトバンク工藤公康4勝0敗巨人

  • 2020年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2020ソフトバンク工藤公康4勝0敗巨人

  • 2021年：ヤクルト

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2021ヤクルト高津臣吾4勝2敗オリックス

  • 2022年：オリックス

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2022オリックス中嶋聡4勝2敗1分ヤクルト

  • 2023年：阪神

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2023阪神岡田彰布4勝3敗オリックス

  • 2024年：DeNA

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2024ＤｅＮＡ三浦大輔4勝2敗ソフトバンク

  • 2025年：ソフトバンク

    優勝チーム監督成績準優勝チーム
    2025福岡ソフトバンクホークス小久保裕紀4勝1敗阪神タイガース