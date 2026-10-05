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Aoi Fujimiya

プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？

プロ野球セ・リーグ順位表2026｜クライマックスシリーズ出場決定チームは？

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2026年プロ野球セ・リーグのレギュラーシーズンが終盤を迎え、クライマックスシリーズ(CS)進出争いにも注目が集まっている。

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本記事では、プロ野球セ・リーグの最新順位表をはじめ、CS出場が決定したチームや進出条件などを紹介する。

プロ野球セ・リーグ2026順位表・CS進出状況

2026年のプロ野球セ・リーグはレギュラーシーズンの上位順位が確定し、阪神タイガース、読売ジャイアンツ、横浜DeNAベイスターズの3チームがクライマックスシリーズ(CS)への出場を決めている。

順位

チーム

成績

CS進出状況

1位

阪神タイガース

77勝60敗2分

優勝確定・CSファイナルステージ進出

2位

読売ジャイアンツ

76勝64敗3分

2位確定・CSファーストステージ進出

3位

横浜DeNAベイスターズ

70勝69敗3分

3位確定・CSファーストステージ進出

4位

広島東洋カープ

61勝76敗4分

CS進出ならず

5位

東京ヤクルトスワローズ

60勝80敗2分

CS進出ならず

6位

中日ドラゴンズ

60勝81敗2分

CS進出ならず

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セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の対戦カード・日程

ファーストステージ｜読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ

セ・リーグCSファーストステージでは、2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦する。

シリーズは3試合制で行われ、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

項目

内容

対戦カード

読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ

日程

2026年10月10日(土)～10月12日(月)

予備日

10月13日(火)

会場

東京ドーム

方式

3試合制・先に2勝したチームが勝利

ファイナルステージ｜阪神タイガース vs ファーストステージ勝者

ファイナルステージでは、リーグ優勝を決めた阪神タイガースが、ファーストステージの勝者と対戦する。

1位の阪神にはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含め先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目

内容

対戦カード

阪神タイガース vs ファーストステージ勝者

日程

2026年10月14日(水)～10月19日(月)

予備日

10月20日(火)・10月21日(水)

会場

阪神甲子園球場

方式

阪神に1勝のアドバンテージ、先に4勝したチームが日本シリーズ進出

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セ・リーグ クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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