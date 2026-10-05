プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？

2026年プロ野球セ・リーグのレギュラーシーズンが終盤を迎え、クライマックスシリーズ(CS)進出争いにも注目が集まっている。
本記事では、プロ野球セ・リーグの最新順位表をはじめ、CS出場が決定したチームや進出条件などを紹介する。
プロ野球セ・リーグ2026順位表・CS進出状況
2026年のプロ野球セ・リーグはレギュラーシーズンの上位順位が確定し、阪神タイガース、読売ジャイアンツ、横浜DeNAベイスターズの3チームがクライマックスシリーズ(CS)への出場を決めている。
順位
チーム
成績
CS進出状況
1位
阪神タイガース
77勝60敗2分
優勝確定・CSファイナルステージ進出
2位
読売ジャイアンツ
76勝64敗3分
2位確定・CSファーストステージ進出
3位
横浜DeNAベイスターズ
70勝69敗3分
3位確定・CSファーストステージ進出
4位
広島東洋カープ
61勝76敗4分
CS進出ならず
5位
東京ヤクルトスワローズ
60勝80敗2分
CS進出ならず
6位
中日ドラゴンズ
60勝81敗2分
CS進出ならず
セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の対戦カード・日程
ファーストステージ｜読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
セ・リーグCSファーストステージでは、2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦する。
シリーズは3試合制で行われ、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。
項目
内容
対戦カード
読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
日程
2026年10月10日(土)～10月12日(月)
予備日
10月13日(火)
会場
東京ドーム
方式
3試合制・先に2勝したチームが勝利
ファイナルステージ｜阪神タイガース vs ファーストステージ勝者
ファイナルステージでは、リーグ優勝を決めた阪神タイガースが、ファーストステージの勝者と対戦する。
1位の阪神にはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含め先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
項目
内容
対戦カード
阪神タイガース vs ファーストステージ勝者
日程
2026年10月14日(水)～10月19日(月)
予備日
10月20日(火)・10月21日(水)
会場
阪神甲子園球場
方式
阪神に1勝のアドバンテージ、先に4勝したチームが日本シリーズ進出
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