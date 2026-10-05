プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？

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2026年プロ野球セ・リーグのレギュラーシーズンが終盤を迎え、クライマックスシリーズ(CS)進出争いにも注目が集まっている。

本記事では、プロ野球セ・リーグの最新順位表をはじめ、CS出場が決定したチームや進出条件などを紹介する。

プロ野球セ・リーグ2026順位表・CS進出状況

2026年のプロ野球セ・リーグはレギュラーシーズンの上位順位が確定し、阪神タイガース、読売ジャイアンツ、横浜DeNAベイスターズの3チームがクライマックスシリーズ(CS)への出場を決めている。

順位 チーム 成績 CS進出状況 1位 阪神タイガース 77勝60敗2分 優勝確定・CSファイナルステージ進出 2位 読売ジャイアンツ 76勝64敗3分 2位確定・CSファーストステージ進出 3位 横浜DeNAベイスターズ 70勝69敗3分 3位確定・CSファーストステージ進出 4位 広島東洋カープ 61勝76敗4分 CS進出ならず 5位 東京ヤクルトスワローズ 60勝80敗2分 CS進出ならず 6位 中日ドラゴンズ 60勝81敗2分 CS進出ならず

セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の対戦カード・日程

ファーストステージ｜読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ

セ・リーグCSファーストステージでは、2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦する。

シリーズは3試合制で行われ、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

項目 内容 対戦カード 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 日程 2026年10月10日(土)～10月12日(月) 予備日 10月13日(火) 会場 東京ドーム 方式 3試合制・先に2勝したチームが勝利

ファイナルステージ｜阪神タイガース vs ファーストステージ勝者

ファイナルステージでは、リーグ優勝を決めた阪神タイガースが、ファーストステージの勝者と対戦する。

1位の阪神にはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含め先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目 内容 対戦カード 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 日程 2026年10月14日(水)～10月19日(月) 予備日 10月20日(火)・10月21日(水) 会場 阪神甲子園球場 方式 阪神に1勝のアドバンテージ、先に4勝したチームが日本シリーズ進出

セ・リーグ クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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