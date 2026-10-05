プロ野球パ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？

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プロ野球パ・リーグでは、上位3チームに与えられるCS出場権が決定した。

本記事では、プロ野球パ・リーグの最新順位表をはじめ、CS出場が決定したチームや進出条件などを紹介する。

プロ野球パ・リーグ2026順位表・CS進出状況

2026年のプロ野球パ・リーグは上位3チームが確定し、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズ、北海道日本ハムファイターズがクライマックスシリーズ(CS)への進出を決めている。

順位 チーム 成績 勝率 ゲーム差 CS進出状況 1位 福岡ソフトバンクホークス 91勝48敗3分 .655 － 優勝確定・CSファイナルステージ進出 2位 埼玉西武ライオンズ 77勝60敗4分 .562 13.0 CS進出確定 3位 北海道日本ハムファイターズ 78勝62敗3分 .557 0.5 CS進出確定 4位 オリックス・バファローズ 65勝76敗2分 .461 13.5 CS進出ならず 5位 千葉ロッテマリーンズ 62勝75敗3分 .453 1.0 CS進出ならず 6位 東北楽天ゴールデンイーグルス 57勝83敗1分 .407 6.5 CS進出ならず

パ・リーグ クライマックスシリーズ2026の対戦カード・日程

ファーストステージ｜埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ

パ・リーグCSファーストステージでは、2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズが対戦する。

シリーズは3試合制で行われ、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

項目 内容 対戦カード 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 日程 2026年10月10日(土)～10月12日(月) 予備日 10月13日(火) 会場 2位球団の本拠地 方式 3試合制・先に2勝したチームが勝ち抜け

ファイナルステージ｜福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者

ファイナルステージでは、リーグ優勝を決めた福岡ソフトバンクホークスが、ファーストステージの勝者と対戦する。

2026年の新ルールに基づき、1位ソフトバンクと2位以下とのゲーム差が10ゲーム差以上離れてペナントレースを終えたため、ソフトバンクにはあらかじめ2勝のアドバンテージが与えられる。

シリーズは7試合制で行われ、アドバンテージを含め先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目 内容 対戦カード 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 日程 2026年10月14日(水)～10月20日(火) 予備日 10月21日(水) 会場 みずほPayPayドーム福岡 方式 7試合制・ソフトバンクに2勝のアドバンテージ、先に5勝したチームが日本シリーズ進出

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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