あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan series 2026NPB
プロ野球CS全試合の振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Tsutomu Maeda

プロ野球2026 日本シリーズのTV放送はある？民放・NHK・ネット中継情報まとめ｜ソフトバンク対DeNA

2026年プロ野球・日本シリーズ、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズのTV中継はある？NHKや民放各局、ネット配信の放送スケジュールを紹介。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

2026年のプロ野球日本シリーズは、10月24日(土)に開幕する。

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

本記事では、日本シリーズ2026の地上波テレビ放送、NHKの中継予定、ネット配信情報を紹介する。

日本シリーズ2026の地上波テレビ放送は？

プロ野球日本シリーズ2026は、10月24日(土)から開催される。

日本シリーズの地上波テレビ放送は例年、民放テレビ各局が試合ごとに中継を実施。2026年大会は10月19日(月)時点で、第1戦の地上波中継が決定している。

チャンネル

形態

放送予定

TBS系列

地上波

第1戦を生中継

日本テレビ系列

地上波

未発表

テレビ朝日系列

地上波

未発表

フジテレビ系列

地上波

未発表

テレビ東京系列

地上波

未発表

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

日本シリーズ2026のNHK中継は？

日本シリーズは例年、地上波の民放テレビ各局に加えて衛星放送『NHK BS』でも一部試合が生中継されている。

ただし、2026年大会の中継対象試合は現時点で発表されていない。

チャンネル

形態

放送予定

NHK総合

地上波

未発表

NHK BS

衛星放送

未発表

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

未発表

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

日本シリーズ2026のネット配信は？

日本シリーズ2026のネット配信局によるライブ配信予定は未定となっている。

配信サービス

配信予定

TVer

未発表

DAZN

未発表

Hulu

未発表

U-NEXT

未発表

FOD

未発表

ABEMA

未発表

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

日本シリーズ2026全試合の日程・中継スケジュール

日本シリーズ2026では、セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグを勝ち上がったソフトバンクが対戦する。

10月24日(土)・25日(日)は横浜スタジアム、27日(火)から29日(木)はみずほPayPayドーム福岡で開催。第6戦・第7戦まで続いた場合は、再び横浜スタジアムで試合が行われる。

開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/24(土)
18:30

第1戦
DeNA vs ソフトバンク

TBS系列

未発表

10/25(日)
18:00

第2戦
DeNA vs ソフトバンク

未発表

未発表

10/27(火)
18:00

第3戦
ソフトバンク vs DeNA

未発表

未発表

10/28(水)
18:00

第4戦
ソフトバンク vs DeNA

未発表

未発表

10/29(木)
18:00

第5戦
ソフトバンク vs DeNA

未発表

未発表

10/31(土)
18:30

第6戦
DeNA vs ソフトバンク

未発表

未発表

11/1(日)
18:00

第7戦
DeNA vs ソフトバンク

未発表

未発表

※すべて日本時間。
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。
※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

日本シリーズはDAZNで配信される？

2026年日本シリーズの『DAZN』でのライブ配信予定は、現時点で発表されていない。

一方、『DAZN』では日本シリーズ進出を懸けたクライマックスシリーズ2026をセ・パ両リーグともに全試合ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、配信期間内であれば全試合をフルタイムで視聴できる。

DeNAとソフトバンクのクライマックスシリーズの激闘を振り返りたい場合は『DAZN』がおすすめだ。

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026のおすすめ見逃し視聴方法

DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズ全試合を見逃し視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

プロ野球CSの振り返り視聴はDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

pacific league tv logo 16-9

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー