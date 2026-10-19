DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

2026年のプロ野球日本シリーズは、10月24日(土)に開幕する。

本記事では、日本シリーズ2026の地上波テレビ放送、NHKの中継予定、ネット配信情報を紹介する。

日本シリーズ2026の地上波テレビ放送は？

プロ野球日本シリーズ2026は、10月24日(土)から開催される。

日本シリーズの地上波テレビ放送は例年、民放テレビ各局が試合ごとに中継を実施。2026年大会は10月19日(月)時点で、第1戦の地上波中継が決定している。

チャンネル 形態 放送予定 TBS系列 地上波 第1戦を生中継 日本テレビ系列 地上波 未発表 テレビ朝日系列 地上波 未発表 フジテレビ系列 地上波 未発表 テレビ東京系列 地上波 未発表

日本シリーズ2026のNHK中継は？

日本シリーズは例年、地上波の民放テレビ各局に加えて衛星放送『NHK BS』でも一部試合が生中継されている。

ただし、2026年大会の中継対象試合は現時点で発表されていない。

チャンネル 形態 放送予定 NHK総合 地上波 未発表 NHK BS 衛星放送 未発表 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 未発表

日本シリーズ2026のネット配信は？

日本シリーズ2026のネット配信局によるライブ配信予定は未定となっている。

配信サービス 配信予定 TVer 未発表 DAZN 未発表 Hulu 未発表 U-NEXT 未発表 FOD 未発表 ABEMA 未発表

日本シリーズ2026全試合の日程・中継スケジュール

日本シリーズ2026では、セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグを勝ち上がったソフトバンクが対戦する。

10月24日(土)・25日(日)は横浜スタジアム、27日(火)から29日(木)はみずほPayPayドーム福岡で開催。第6戦・第7戦まで続いた場合は、再び横浜スタジアムで試合が行われる。

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/24(土)

18:30 第1戦

DeNA vs ソフトバンク TBS系列 未発表 10/25(日)

18:00 第2戦

DeNA vs ソフトバンク 未発表 未発表 10/27(火)

18:00 第3戦

ソフトバンク vs DeNA 未発表 未発表 10/28(水)

18:00 第4戦

ソフトバンク vs DeNA 未発表 未発表 10/29(木)

18:00 第5戦

ソフトバンク vs DeNA 未発表 未発表 10/31(土)

18:30 第6戦

DeNA vs ソフトバンク 未発表 未発表 11/1(日)

18:00 第7戦

DeNA vs ソフトバンク 未発表 未発表

※すべて日本時間。

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズはDAZNで配信される？

2026年日本シリーズの『DAZN』でのライブ配信予定は、現時点で発表されていない。

一方、『DAZN』では日本シリーズ進出を懸けたクライマックスシリーズ2026をセ・パ両リーグともに全試合ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、配信期間内であれば全試合をフルタイムで視聴できる。

DeNAとソフトバンクのクライマックスシリーズの激闘を振り返りたい場合は『DAZN』がおすすめだ。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ見逃し視聴方法

DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズ全試合を見逃し視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。