日本シリーズのレギュレーション・ルールは？2026年最新

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2026年プロ野球（NBP）のセントラル・リーグ、パシフィック・リーグのクライマックスシリーズの勝者が対戦する日本シリーズ。プロ野球の年間王者を決めるシリーズはどのようなルール・レギュレーションで開催されるのだろうか。

本記事では、日本シリーズのルール・レギュレーションを紹介する。

日本シリーズ2026｜ルール・レギュレーション

2026年の日本シリーズは、セ・リーグとパ・リーグのクライマックスシリーズを勝ち抜いた2チームが対戦し、日本一を争う。最大7試合を基本とする4戦先勝方式で行われ、先に4勝を挙げたチームが優勝となる。ただし、引き分けが発生した場合は、第8戦以降も開催される可能性がある。

試合は「2-3-2方式」で開催され、2026年の日本シリーズは第1戦と第2戦と第6戦と第7戦はセ・リーグ出場チーム、第3戦から第5戦はパ・リーグ出場チームの本拠地球場で行われる。パ・リーグ出場チームの本拠地で開催される試合ではDH（指名打者）制が適用される。

延長戦は第7戦まで最大12回とし、12回終了時点で同点の場合は引き分けとなる。一方、第8戦以降は延長回数の制限がなく、勝敗が決まるまで試合を続ける。また、試合を途中で中断し、後日その続きから再開するサスペンデッド・ゲームは採用されない。

雨天などによって試合が中止となった場合は、原則として同じ球場で翌日以降に順延される。第1・2戦で中止が発生した場合は、第3戦の前に1日の移動日を設け、第5戦と第6戦の間の移動日は設けない。第3戦以降に中止となった場合も同じ球場で順延し、第5戦と第6戦の間の移動日は設けない。ただし、両チームの本拠地間で当日中の移動が困難な場合は、移動日が設定される。

■2026年日本シリーズの優勝決定方法

日本シリーズは4戦先勝方式で争われ、先に4勝を挙げたチームが日本一に輝く。引き分けが発生しなければ、最短4試合、最長7試合で決着する。

ただし、第7戦までに引き分けが発生し、いずれのチームも4勝に到達しなかった場合は、第8戦以降が行われる。第8戦は第7戦と同じ球場で翌日に開催され、さらに第9戦が必要となった場合は、1日の移動日を挟んで、もう一方のチームの本拠地球場で実施される。

日本シリーズ2026｜試合日程

2026年の日本シリーズは、セ・リーグのクライマックスシリーズ勝利球団横浜DeNAベイスターズの本拠地で第1戦と第2戦、第6戦と第7戦が開催。第3戦から第5戦はパ・リーグのクライマックスシリーズ勝利球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地で開催される。

日本シリーズの試合日程は以下の通り。

試合 試合日時 対戦カード 球場 第1戦 10月24日(土)

18:30 横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日)

18:00 横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 横浜スタジアム 第3戦 10月27日(火)

18:00 福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水)

18:00 福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ みずほPayPayドーム福岡 第5戦* 10月29日(木)

18:00 福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ みずほPayPayドーム福岡 第6戦* 10月31日(土)

18:30 横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 横浜スタジアム 第7戦* 11月1日(日)

18:00 横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 横浜スタジアム

*：第5～7戦は必要に応じて開催

日本シリーズ｜放送・配信予定

日本シリーズの地上波テレビ放送は例年、民放テレビ各局が試合ごとに中継を実施。2026年大会は10月19日(月)時点で、第1戦の地上波中継が決定しており、『TBS系列』が生中継を実施する。また、例年地上波の民放テレビ各局に加えて衛星放送『NHK BS』でも一部試合が生中継されているが、現時点で中継対象試合は未発表だ。

ネット配信も現時点で未定となっている。

日本シリーズはDAZNで配信される？

2026年日本シリーズの『DAZN』でのライブ配信予定は、現時点で発表されていない。

一方、『DAZN』では日本シリーズ進出を懸けたクライマックスシリーズ2026をセ・パ両リーグともに全試合ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、配信期間内であれば全試合をフルタイムで視聴できる。

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