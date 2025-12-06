J3・JFL入れ替え戦2025の地上波中継・NHK放送・TVer配信はある？視聴方法まとめ

J3・JFL入れ替え戦2025が今季も開催される。入れ替え戦はホーム&アウェー方式で行われ、J3最下位クラブとJFL上位チームが来季のリーグ参入権を懸けて対戦する。

本記事では、J3・JFL入れ替え戦2025の地上波中継・NHK放送・TVer配信について紹介する。

J3・JFL入れ替え戦2025のスケジュールは？

2025年のJ3・JFL入れ替え戦は、JFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3年間20位のアスルクラロ沼津が対戦する構成で行われる。方式はホーム&アウェーの2試合制で、第1戦が12月7日(日)、第2戦が12月14日(日)に組まれており、両クラブがそれぞれ自らの本拠地で昇降格を懸けた一戦に臨む。

初戦はレイラック滋賀FCの平和堂HATOスタジアムでキックオフとなり、翌週にはアスルクラロ沼津の愛鷹広域公園多目的競技場で最終決戦が行われる。シーズン終盤の入れ替え戦は例年劇的な展開が生まれやすく、昇格と残留がぶつかり合う注目の2試合となる。

J3・JFL入れ替え戦2025 日程一覧

第1戦｜12月7日(日)13:00｜レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津｜平和堂HATOスタジアム(ハトスタ)

第2戦｜12月14日(日)14:00｜アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC｜愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)

J3・JFL入れ替え戦2025の地上波中継・NHK放送・TVer配信は？

2025年のJ3・JFL入れ替え戦は、来季のカテゴリーを左右する重要な2試合として注目されている。現時点で公式に発表されている中継スキームは、DAZNが2試合を通してライブ配信と見逃し対応を行う形となる。一方で、地上波やNHK、TVerでの取り扱いは発表されておらず、全国放送や無料配信は組まれていない状況だ。

入れ替え戦はJFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3最下位のアスルクラロ沼津によるホーム&アウェー方式で実施される。第1戦が平和堂HATOスタジアム、第2戦が愛鷹広域公園多目的競技場で開催され、両試合ともDAZNが中継を担当する。配信プラットフォームが一本化されているため、2試合の流れをまとめて追いやすい視聴環境といえる。

地上波中継やNHKでの放送は設定されておらず、TVerでのリアルタイム配信にも対応していない。

J3・JFL入れ替え戦2025の放送・配信一覧

試合 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 ネット配信 地上波中継 NHK放送 TVer配信 第1戦 12月7日(日) 13:00 レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津 平和堂HATOスタジアム DAZN × × × 第2戦 12月14日(日) 14:00 アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC 愛鷹広域公園多目的競技場 DAZN × × ×

