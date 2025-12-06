J2昇格プレーオフ2025の地上波・民放中継はある？準決勝・決勝のテレビ放送情報とネット配信スケジュール

J2昇格を懸けたプレーオフが2025シーズンも行われる。自動昇格圏に届かなかったクラブが最後の1枠を争う短期決戦は、例年波乱が起こりやすく、シーズン終盤の注目度は一段と高まっている

本記事では、J2昇格プレーオフ2025の地上波・民放中継予定について紹介する。

J2昇格プレーオフ2025の開催スケジュールは？

明治安田J2昇格プレーオフ2025は、J3リーグ年間順位3位〜6位の4クラブによって行われるノックアウト方式の大会で、12月上旬から中旬にかけて実施される。準決勝は12月7日(日)、決勝は12月14日(日)に設定されており、前日にJ1昇格プレーオフ決勝が行われるため、連続して昇格争いが続く日程となっている。

準決勝は年間順位に応じて3位vs6位、4位vs5位のカードが組まれる。2025年はFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)が14:00キックオフ、テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)が15:00キックオフの予定で、それぞれのホームスタジアムで開催される。

試合方式は90分間のみで勝敗が決まり、延長戦とPK戦は行われない。引き分けの場合は年間順位の高いクラブが勝ち抜けとなるため、下位側は90分以内に勝利が必須となる点が大きな特徴だ。

J2昇格プレーオフ2025日程一覧

準決勝｜12月7日(日)14:00｜FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)｜年間順位3位vs6位

準決勝｜12月7日(日)15:00｜テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)｜年間順位4位vs5位

決勝｜12月14日(日)キックオフ未定｜準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位)｜延長戦なし、引き分けは上位クラブが勝ち抜け

J2昇格プレーオフ2025は地上波や民放で見られる？

2025年のJ2昇格プレーオフは、準決勝と決勝の3試合がそれぞれ異なる形で中継される構成となる。全試合をリアルタイムで追う場合はDAZNとLeminoが中心となり、両プラットフォームが準決勝2試合と決勝をカバーする。

一方で、地域ごとに地上波や民放で扱われる試合も存在する。12月7日(日)の準決勝では、宮崎vs鹿児島がNHK宮崎で放送予定となっており、ホームタウンのファンはテレビで観戦することができる。同日の大阪vs金沢はネット配信のみの予定。

決勝は12月14日(日)に開催され、DAZNとLeminoが引き続き追従する形式だ。地上波での全国中継は予定されておらず、昇格を懸けた最終戦は主に配信サービスでの視聴が主軸となる。

J2昇格プレーオフ2025 中継・配信一覧

ラウンド 日付 対戦カード キックオフ ネット配信 地上波・民放 準決勝 12月7日(日) FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位) 14:00 DAZN

Lemino × 準決勝 12月7日(日) テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位) 15:00 DAZN

Lemino NHK宮崎 決勝 12月14日(日) 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) 未定 DAZN

Lemino ×

J2昇格プレーオフのおすすめ視聴方法

J2昇格プレーオフはDAZNとLemino、また一部試合は各地方ローカル局で放送・配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください