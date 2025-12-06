J1昇格を懸けたプレーオフが2025シーズンも開催される。上位争いが最後まで混戦となった今季は、シーズンの行方を左右したクラブがそのまま昇格の座をつかむのか、それとも勢いを持つチームが一気に駆け上がるのか、注目度が高まっている。

本記事では、J1昇格プレーオフ2025の地上波中継・NHK放送・TVer配信について紹介する。

J1昇格プレーオフ2025の開催スケジュールは？

2025年シーズンのJ1昇格プレーオフは12月上旬から中旬にかけて実施され、年間順位3位〜6位の4クラブが残り1枠の昇格権を競い合う。準決勝は12月7日(日)の同時開催、決勝は12月13日(土)に設定され、リーグ戦順位が高いクラブが決勝のホームゲーム開催権を得る形式が採用されている。

準決勝では3位ジェフユナイテッド千葉が6位RB大宮アルディージャをフクダ電子アリーナで迎え、4位徳島ヴォルティスは5位ジュビロ磐田を鳴門大塚にて迎え撃つ。決勝も中立地ではなく、年間順位の高いクラブがホームで戦える点が大きな特徴となる。

一発勝負が続く短期決戦は毎年予想外の展開が生まれるだけに、日程と対戦カードを把握しておきたい。

J1昇格プレーオフ2025スケジュール一覧

準決勝｜12月7日(日)13:00｜ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位)｜会場:フクアリ

準決勝｜12月7日(日)13:10｜徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位)｜会場:鳴門大塚

決勝｜12月13日(土)13:05｜準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位)｜会場:リーグ戦上位クラブのホーム

J1昇格プレーオフ2025の放送・配信はある？

2025年のJ1昇格プレーオフは、今年もDAZNが全試合をライブ配信し、試合後の見逃し視聴にも対応する。準決勝2試合と決勝はいずれもDAZNで視聴可能となっており、昇格を懸けた90分を最初から最後まで追いかけるならDAZNが中心の選択肢になる。

また、準決勝の一部カードは地上波やローカル局での放送も予定されている。千葉vs大宮は千葉テレビ、徳島vs磐田はNHK徳島およびNHK静岡で中継され、各地域のサポーターはテレビでもプレーオフの熱気を体感できる。

決勝はDAZNに加えてNHK BSでの放送が予定されており、全国からテレビ視聴が可能となる点も押さえておきたい。TVerでの配信は予定されておらず、J1昇格プレーオフ2025は「DAZNを軸に、一部ローカル局とNHK BSが補完する」構図となる。

J1昇格プレーオフ2025の放送・配信一覧

大会 日程 対戦カード ネット配信 地上波中継 NHK放送 TVer配信 J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:00 千葉vs大宮 DAZN 千葉テレビ × × J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:10 徳島vs磐田 DAZN × NHK徳島・NHK静岡 × J1昇格PO決勝 12月13日(土)13:05 未定 DAZN × NHK BS ×

