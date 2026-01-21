四大陸フィギュア2026の地上波中継はある？TVer配信・放送予定まとめ

2026年シーズン前半の大きな見どころとなる四大陸フィギュアスケート選手権2026。世界選手権やオリンピックを見据えるトップスケーターが集結する重要大会だけに、注目が集まっている。
本記事では、四大陸フィギュア2026の地上波中継・TVer配信について紹介する。
四大陸フィギュアスケート選手権2026の大会日程
四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパ以外の地域に属するスケーターが出場する国際大会だ。アフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの各大陸から代表選手が集い、シーズン後半の主要大会を占う重要な位置付けとなっている。
2026年大会は中国・北京で開催され、現地時間1月21日(水)から25日(日)までの5日間にわたって行われる予定。男女シングル、ペア、アイスダンスの各カテゴリーで競技が実施され、短期間で結果が求められるタフな日程も特徴の一つだ。
|項目
|内容
|大会名
|四大陸フィギュアスケート選手権2026
|開催地
|中国・北京
|開催期間
|2026年1月21日(水)〜1月25日(日)
|出場対象
|アフリカ・アジア・アメリカ・オセアニア所属選手
四大陸フィギュア2026の地上波中継・TVer配信は？
四大陸フィギュアスケート選手権2026は、日本国内ではフジテレビ系列による地上波放送が予定されている。近年の国際大会と同様、全競技をリアルタイムで中継する形ではなく、深夜帯を中心とした録画放送が基本となる見込みだ。
ゴールデンタイムでの放送は組まれておらず、競技終了後に編集された形でのオンエアが中心となるため、結果をリアルタイムで追いたいファンにとっては注意が必要となる。一方で、主要種目は一通りカバーされており、日本人選手の演技をテレビで確認できる機会は確保されている。
現時点で判明している日本時間での放送スケジュールは以下の通り。
|放送日
|時間(日本時間)
|放送内容
|1月22日(木)
|深夜2時15分〜3時15分
|女子ショート
|1月23日(金)
|深夜1時45分〜3時15分
|女子フリー
|1月24日(土)
|深夜3時00分〜4時00分
|男子ショート
|1月25日(日)
|深夜1時55分〜3時25分
|男子フリー
なお、民放公式の無料見逃し配信サービスであるTVerについては、四大陸フィギュア2026の配信は現時点で確認されていない。過去大会でも配信対象外となるケースが多く、今回もテレビ放送のみの対応となる可能性が高い。
そのため、地上波での視聴を予定している場合は放送時間を事前にチェックしておくことが重要だ。リアルタイム視聴や全競技を網羅した視聴方法については、別途配信サービスの動向を確認する必要がある。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
四大陸フィギュア2026の放送・配信予定
四大陸フィギュアスケート選手権2026は、日本国内ではネット配信サービス『FODプレミアム(Amazonあり)』が全競技をライブ配信する予定となっている。ショートプログラムからフリースケーティング、エキシビションまで網羅されており、リアルタイムで大会の流れを追いたい場合はFODが最も確実な視聴手段となる。
FODプレミアムは、フジテレビが提供する公式動画配信サービスで、Amazonプライムビデオ内のチャンネル『FOD』からも視聴可能。すでにAmazonプライム会員であれば、環境を変えずにそのまま視聴できる点もメリットだ。
|開催日
|FODプレミアム(Amazonあり)
[全競技ライブ配信]
|2026/1/22(木)
|13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP
|2026/1/23(金)
|13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式
|2026/1/24(土)
|13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式
|2026/1/25(日)
|13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション
※すべて日本時間。
※配信予定は変更となる場合があります。最新情報はFOD公式サイトをご確認ください。
四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。
登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ始める」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
