F1 2026の地上波放送はある？フジテレビの中継は生放送と録画ダイジェストどっち？

2026年シーズンのF1は、日本国内の放送体制が大きく変わる。

本記事では、F1 2026の地上波放送の有無ついて紹介する。

F1 2026の地上波放送はある？

2026年シーズンのF1は、日本国内の放送体制が大きく変わる。その中でひとつのトピックとなっているのが、フジテレビ系列による地上波放送の復活だ。

フジテレビは、2026年から2030年までの5年間、日本国内におけるF1の放送・配信権を独占的に保有する「独占オールライツ契約」を締結。これにより、11年ぶりにF1が地上波で放送されることが決定している。

ただし、地上波で放送されるのは全24戦すべてではない。対象は厳選された最大5戦程度に限られ、内容も決勝を中心としたダイジェスト形式となる見込みだ。リアルタイムで全セッションを追える中継ではなく、「話題のレースを無料で振り返る」位置づけとなる。

一方で、フリー走行・予選・決勝まで全24戦をフルで視聴したい場合、地上波だけでは対応できない。従来どおり、CS放送やインターネット配信の有料サービスを利用する必要がある。

ライト層にとっては地上波が入口となり、コアなファンは有料サービスへ、という住み分けが明確になった形だ。

視聴方法 サービス 放送・配信内容 地上波 フジテレビ系列 最大5戦をダイジェスト放送(無料) ネット配信 フジテレビNEXTsmart 全24戦・全セッションをライブ配信 CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 全24戦・全セッション完全生中継

F1 2026は中継か録画どっち？

2026年シーズンのF1は、視聴方法によって「生中継で見られるのか」「録画編集されたダイジェストなのか」が明確に分かれる構造となっている。

フジテレビが2026年から2030年までの日本国内におけるF1の放送・配信権を独占的に保有することで、視聴導線は整理された。一方で、どのサービスを選ぶかによって体験できる情報量には大きな差がある。

フリー走行から予選、スプリント、決勝まで全セッションをリアルタイムで追いたい場合は、有料のCS放送やネット配信が前提となる。逆に、無料で気になるレースだけをチェックしたい場合は、地上波のダイジェスト放送が入口となる。

生中継・ライブ配信(有料)

全24戦のフリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝まで、すべてのセッションがリアルタイムで放送・配信される。

CS放送：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(全戦完全生中継)

ネット配信：FOD / フジテレビNEXTsmart(全セッションライブ配信)

公式配信：F1 TV Pro / F1 TV Premium(オンボード映像や無線も視聴可能)

録画・ダイジェスト放送(無料)

地上波では11年ぶりにF1中継が復活するが、こちらはリアルタイム中継ではない。

フジテレビ系列

対象は全24戦のうち最大5戦程度

決勝を中心とした録画編集のダイジェスト放送

見逃し配信の対応

ライブ視聴が難しい場合の対応も、サービスごとに異なる。

FOD / F1 TV Pro：見逃し配信やアーカイブ視聴に対応予定

フジテレビNEXTsmart：生放送または再放送が中心

視聴形態 サービス 中継形式 ネット配信 フジテレビNEXTsmart 全戦全セッション生中継 CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 全戦全セッション完全生中継 地上波 フジテレビ系列 一部レースのみダイジェスト放送

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。