百年構想リーグの昇格・降格はある？大会の仕組み・日程・概要まとめ

明治安田Jリーグは、2026年からリーグ運営を秋春制へ移行する。その移行期にあたる2026-27シーズンを前に、上半期を活用した特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、百年構想リーグの昇降格について紹介する。

百年構想リーグとは？概要・日程を紹介

百年構想リーグは、2026年に実施されるJリーグの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を指す。Jリーグが長年続けてきた春秋制から、欧州主要リーグと同様の秋春制へ移行する過程で生じる2026年前半の調整期間を活用し、公式戦として開催される大会だ。

シーズン移行により、2025年シーズン終了から2026-27シーズン開幕までの間隔が例年より長くなることを受け、クラブの実戦機会を確保する目的で新設された。位置づけはあくまでJリーグ主催の公式大会であり、単なる調整試合やプレシーズンマッチとは一線を画す。

大会名に「百年構想」を冠している通り、競技レベルの維持だけでなく、ファン・サポーターとの接点継続や興行面での安定も視野に入れた設計となっている。秋春制本格導入前の移行期において、Jリーグ全体をつなぐ役割を担う大会だ。

百年構想リーグは2026年2月から6月にかけて開催される。大会は地域リーグラウンドとプレーオフラウンドで構成され、J1では20クラブがEASTとWESTの2グループに分かれて総当たり戦を実施。各グループの順位をもとに、最終順位決定戦が行われる。

項目 内容 大会期間 2026年2月〜6月 形式 地域リーグラウンド+プレーオフラウンド 地域リーグラウンド EAST/WESTに分かれた総当たり戦 プレーオフ 同順位クラブ同士による最終順位決定戦

百年構想リーグは昇降格ある？

2026年前半に開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」では、大会結果によるカテゴリーの昇格・降格は一切実施されない。J1・J2・J3間の入れ替えはもちろん、J3とJFLとの昇降格も行われない仕組みとなっている。

この大会は、Jリーグが春秋制から秋春制へ移行する過程で生じる2026年2月〜6月の端境期に行われる特別大会という位置づけだ。あくまで新シーズン体制へ移行するための調整期間として設計されており、通常のリーグ戦とは切り離して運営される。

そのため、百年構想リーグの順位が2026-27シーズン(秋春制)のカテゴリー編成や順位に影響を与えることはない。参加クラブのカテゴリーは、2025年シーズン終了時点の成績をもとに決定され、昇格クラブは上位カテゴリー、降格クラブは下位カテゴリーで大会に臨む形となる。

昇降格が存在しないことで、各クラブは中長期的な視点に立ったチーム作りに集中できる環境が整う。新戦術の導入や若手選手の積極起用など、将来を見据えたトライアルが行いやすいのが特徴だ。一方で、J1優勝クラブにはACLE出場権が与えられるほか、賞金や助成金も設定されており、公式大会としての緊張感は維持される。

百年構想リーグは、昇格や残留といった短期的な目標から解放されつつ、次の時代へ向けた準備を進めるための特殊な大会と言える。

