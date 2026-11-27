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Amazonブラックフライデー2026の先行セールが11月27日(金)にスタートし、Appleの「iPhone Air」が割引対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026におけるiPhone AirおよびApple製品のセール情報を紹介する。

iPhone AirがAmazonブラックフライデー先行セールで割引！

Amazonブラックフライデー2026の先行セールでは、iPhone Airの256GBモデルが23%OFFの145,900円、512GBモデルが23%OFFの172,900円となっている。

256GBモデルは参考価格から43,900円引き、512GBモデルは51,900円引き、そして1TBモデルは先行セール開始時に37%OFFの184,900円で販売されていた。

※価格はすべて税込。

※正式な販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

iPhone Airはどんな機種？主なスペック

2025年9月に発売されたiPhone Airは、薄さ5.6mm、重さ165gのチタニウムボディを採用したモデルだ。

A19 Proチップを搭載し、6.5インチのディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。大型ディスプレイと持ち運びやすさを両立したiPhoneだ。

項目 スペック ディスプレイ 6.5インチ Super Retina XDR リフレッシュレート 最大120Hz チップ A19 Pro ストレージ 256GB・512GB・1TB メインカメラ 48MP Fusion 厚さ 5.6mm 重さ 165g SIM eSIM

Amazonブラックフライデー2026｜その他のApple製品一覧

iPhone Air以外にも、AirPodsやMacBook Air、iPad Air、Apple WatchなどのApple製品、Beatsのイヤホン・ヘッドホンがセール対象となっている。

先行セール対象品

※価格はすべて税込。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

11月30日(月)からのセール対象品

本セールが始まる11月30日(月)からは、iPhone 16 PlusとiPhone 17 Pro Maxも割引対象となる予定だ。

※価格はすべて税込。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026の開催概要

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)からの先行セールを含め、12月7日(月)までの合計11日間にわたって開催される。

今年は前年を上回る400万点以上の商品が対象となり、Apple製品をはじめとする家電やファッション、食品、日用品などが特別価格で販売される。Amazonプライム会員以外もセールに参加可能だ。

また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで、期間中各種条件を満たすと最大18％のポイント還元を受けることができる。条件を満たさなかったとしてもデメリットはなく、ワンボタンで申し込むだけで受付が完了するため、忘れずにエントリーしておこう。

セール 開催期間 先行セール 11/27(金)0:00～11/29(日)23:59 本セール 11/30(月)0:00～12/7(月)23:59

▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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