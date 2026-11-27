Amazonブラックフライデー2026の先行セールが11月27日(金)にスタートし、Appleの「iPhone Air」が割引対象となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026におけるiPhone AirおよびApple製品のセール情報を紹介する。
iPhone AirがAmazonブラックフライデー先行セールで割引！
Amazonブラックフライデー2026の先行セールでは、iPhone Airの256GBモデルが23%OFFの145,900円、512GBモデルが23%OFFの172,900円となっている。
256GBモデルは参考価格から43,900円引き、512GBモデルは51,900円引き、そして1TBモデルは先行セール開始時に37%OFFの184,900円で販売されていた。
モデル
セール価格
参考価格
145,900円
189,800円
172,900円
224,800円
184,900円
294,800円
※価格はすべて税込。
※正式な販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
iPhone Airはどんな機種？主なスペック
2025年9月に発売されたiPhone Airは、薄さ5.6mm、重さ165gのチタニウムボディを採用したモデルだ。
A19 Proチップを搭載し、6.5インチのディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。大型ディスプレイと持ち運びやすさを両立したiPhoneだ。
項目
スペック
ディスプレイ
6.5インチ Super Retina XDR
リフレッシュレート
最大120Hz
チップ
A19 Pro
ストレージ
256GB・512GB・1TB
メインカメラ
48MP Fusion
厚さ
5.6mm
重さ
165g
SIM
eSIM
Amazonブラックフライデー2026｜その他のApple製品一覧
iPhone Air以外にも、AirPodsやMacBook Air、iPad Air、Apple WatchなどのApple製品、Beatsのイヤホン・ヘッドホンがセール対象となっている。
先行セール対象品
※価格はすべて税込。
※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
11月30日(月)からのセール対象品
本セールが始まる11月30日(月)からは、iPhone 16 PlusとiPhone 17 Pro Maxも割引対象となる予定だ。
※価格はすべて税込。
※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
Amazonブラックフライデー2026の開催概要
Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)からの先行セールを含め、12月7日(月)までの合計11日間にわたって開催される。
今年は前年を上回る400万点以上の商品が対象となり、Apple製品をはじめとする家電やファッション、食品、日用品などが特別価格で販売される。Amazonプライム会員以外もセールに参加可能だ。
また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで、期間中各種条件を満たすと最大18％のポイント還元を受けることができる。条件を満たさなかったとしてもデメリットはなく、ワンボタンで申し込むだけで受付が完了するため、忘れずにエントリーしておこう。
セール
開催期間
先行セール
11/27(金)0:00～11/29(日)23:59
本セール
11/30(月)0:00～12/7(月)23:59
▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら
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