AmazonクリスマスセールでiPadやiPhoneは安くなる？お得なキャンペーン・割引率予想・狙い目モデルまとめ

年末最大級のセールとして毎年注目を集めるAmazonクリスマスセール。その中でも関心が高いのが、iPadやiPhoneといったApple製品が値下げ対象になるのかという点だ。
本記事では、AmazonクリスマスセールでのiPadやiPhoneの割引情報について紹介する。
Amazonクリスマスタイムセール祭りとは？
Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末に実施される大型セール企画。クリスマスギフトの購入から年末年始のまとめ買いまでを想定した、年内ラストの本格セールとして位置づけられている。
2025年は12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59まで開催。Amazonアカウントを持っていれば、プライム会員でなくても参加できる点が特徴だ。
- 正式名称：Amazonクリスマスタイムセール祭り
- 開催期間：2025年12月16日(火)9:00〜12月25日(木)23:59
- 開催日数：10日間
- 参加条件：Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能
- プライム会員の特典：数量限定タイムセールに30分早く参加可能。お急ぎ便・日時指定便の配送料が無料
ブラックフライデー後に行われるセールということもあり、買い逃した商品の再チャンスや、ギフト需要に直結する商品が充実するのが特徴。年末の購入タイミングとして、見逃せないセールのひとつだ。
AmazonクリスマスセールでiPadやiPhoneは安くなる？
Amazonクリスマスセールは、11月のブラックフライデー後に行われる「最終調整セール」という位置づけだが、モバイル関連商品に関しては割引率がさらに上振れするケースも少なくない。
特にiPhoneやiPadといったApple製品は、ギフト需要と年末商戦が重なることで、ブラックフライデー以上の条件が提示される可能性があると見られている。
iPhone・iPadの割引予想と狙い目
|製品カテゴリー
|割引の傾向(予想)
|特徴と狙い目
|iPhoneシリーズ
|10%〜20%OFF+ポイント還元
|最新のiPhone17シリーズが目玉候補。定価15万円前後のモデルで2万円以上お得になる可能性もある
|iPadシリーズ
|15%〜30%OFF
|iPad AirやiPad Proが中心。学習用途や家族利用の需要が高まりやすい
|周辺機器
|20%〜50%OFF
|AirPodsやケース、充電器はBFより割引率が高くなる傾向。再入荷にも期待
|Apple Watch
|10%前後OFF
|Series11やSeries10などの現行モデルが対象になる可能性
クリスマスセールの立ち位置と購入判断
年間最安値になりやすいのはプライムデーやブラックフライデーだが、クリスマスセールは「ギフト需要」と「買い逃し対策」に強いセールとなる。
家電全般を狙うならブラックフライデーが有力だが、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンといったモバイル製品に関しては、クリスマスセールの方が条件が良くなる傾向が見られる。
また、ブラックフライデーで品切れとなったiPhoneやAirPodsなどの人気商品が再入荷する可能性が高い点も見逃せない。
セールで買い逃さないための準備
Apple製品はセール開始直後に在庫切れとなるケースが多く、事前準備が重要になる。
- セール開始は2025年12月16日(火)9:00
- 狙っている商品は事前にほしい物リストへ登録
- Keepaなどの価格追跡ツールで過去の最安値を確認
これらを押さえておけば、AmazonクリスマスセールでiPadやiPhoneをより有利な条件で購入できる可能性が高まる。
Amazonクリスマスセールのキャンペーン情報は？
Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような大規模なポイントアップキャンペーンは実施されない。ただし、いくつかの常設施策や期間限定企画を組み合わせることで、実質的な還元を高めることは可能だ。
ポイントアップキャンペーンは実施される？
クリスマスタイムセール祭り期間中に、全体対象のポイントアップキャンペーンは行われない。一方で、常時適用されているAmazon Mastercardの還元特典は、セール対象商品にもそのまま適用される。
Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイント還元が受けられる。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定で2,000ポイントが付与されるため、そのポイントをクリスマスセールの買い物に充てることも可能だ。
Amazonギフトカードキャンペーン情報
2025年は、Amazonクリスマスセールにあわせてギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59まで。
対象となるのは、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのAmazonギフトカード。事前に対象者向け特設ページでエントリーを完了させたうえで、期間内に購入・支払い・発送が完了した金額に応じてポイントが付与される仕組みだ。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。
ギフトカードのポイント還元内容
|ギフトカード購入金額
|付与ポイント
|5,000円〜9,999円
|300ポイント
|10,000円〜19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
クリスマスセールでは、単体の大型ポイント企画はないものの、Amazon Mastercardの還元やギフトカードキャンペーンを組み合わせることで、お得度を底上げできる。事前準備次第で、年末の買い物効率は大きく変わる。
