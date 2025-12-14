KISS OF LIFE東京公演ツアーのライブはどこで見られる？放送/配信予定・視聴方法まとめ

K-POPガールズグループKISS OF LIFEが東京でツアー公演を開催する。国内外で評価を高める4人組の最新ステージは、現地参戦が難しいファンにとっても見逃せない一夜となる。

本記事では、KISS OF LIFE東京公演ツアーのライブ配信予定・視聴方法について紹介する。

KISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)とは？

KISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)は、2023年に韓国でデビューした多国籍ガールズグループ。ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)の4人で構成される。

グループ名には「新鮮な音楽で新しい息を吹き込み、人生に胸を躍らせる」という意味が込められている。その名の通り、デビュー当初から型にはまらない楽曲と“ヒップ”なパフォーマンスで存在感を示してきた。

新人とは思えない完成度の高いステージングは、韓国国内にとどまらずグローバルな評価を獲得。2024年10月からは初のワールドツアー「KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR[KISS ROAD]」を開催し、韓国、北米、ヨーロッパ、アジアを巡るツアーを成功させている。

音楽性、ビジュアル、ライブパフォーマンスのすべてで注目を集めるKISS OF LIFEは、次世代K-POPシーンを担う存在として確実に歩みを進めている。

KISS OF LIFE東京公演ツアーのライブ配信予定は？

KISS OF LIFE Japan Debut Tour[Lucky Day]のライブ配信は、ツアー最終日となる東京公演で実施される。会場に足を運べないファンにとっても、リアルタイムでステージを体感できる機会となる。

配信を担当するのは、NTTドコモが運営する映像配信サービスLemino。有料プランのLeminoプレミアムにて、東京公演の模様が生配信される予定だ。そのため、KISS OF LIFE東京公演ツアーを視聴するには、Leminoプレミアムに入会する必要がある。

項目 内容 タイトル KISS OF LIFE Japan Debut Tour[Lucky Day]東京公演 生配信日 2025年12月16日(火) 開演時間 18:30 開場時間 17:30 配信サービス Leminoプレミアム 視聴方法 Leminoプレミアムへの入会が必要 料金 月額990円(税込)※初回契約者は初月無料

日本デビューツアーの締めくくりとなる東京公演を、自宅や外出先から視聴できる貴重なライブ配信。KISS OF LIFEの現在地を知るうえで見逃せない一夜となりそうだ。

Leminoプレミアムの登録手順は？無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら(初回入会の方は初月無料)」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性があります。現在の配信状況については、Leminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。