チャンピオンズ リーグ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoトッテナム
フランクフルトvsトッテナムはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月29日】フランクフルトvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【堂安律・小杉啓太出場予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第8節、アイントラハト・フランクフルト対トッテナム・ホットスパーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsトッテナムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フランクフルトvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のアイントラハト・フランクフルトvsトッテナム・ホットスパーは、フランクフルトのホーム「ヴァルトシュタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アイントラハト・フランクフルト vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsトッテナムの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、フランクフルトvsトッテナム・ホットスパーの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

Leminoプレミアム
(30日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

フランクフルトvsトッテナム チーム情報

フランクフルト vs トッテナム 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTOT
40
カウア
3
アルトゥール・テアトル
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
16
ヒューゴ・ラーション
15
エリス・スキリ
7
アンスガー・クナウフ
21
ナサニエル・ブラウン
20
堂安律
13
ラスムス・クリステンセン
42
ジャン・ウズン
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
17
クリスティアン・ロメロ
23
ペドロ・ポロ
4
ケビン・ダンソ
13
イエノマ・ウドジェ
24
ジェド・スペンス
29
パペ・サール
7
シャビ・シモンズ
28
ウィルソン・オドベール
14
アーチー・グレイ
19
ドミニク・ソランケ

4-2-3-1

TOTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デニス・シュミット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
11/15
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 4 試合

TOT

0

勝利

2

引分け

2

勝利

3

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
2/4

順位表

0