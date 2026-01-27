2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsトッテナムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フランクフルトvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のアイントラハト・フランクフルトvsトッテナム・ホットスパーは、フランクフルトのホーム「ヴァルトシュタディオン」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節

日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間

カード：アイントラハト・フランクフルト vs トッテナム・ホットスパー

会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsトッテナムの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、フランクフルトvsトッテナム・ホットスパーの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

フランクフルトvsトッテナム チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表