2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、イングランド代表とメキシコ代表が対戦する。
本記事では、イングランドvsメキシコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
イングランドvsメキシコの試合日程・キックオフ時刻
FIFAワールドカップ・ラウンド16のイングランドvsメキシコは、日本時間2026年7月6日(月)午前9:00にキックオフを予定している。
イングランドはコンゴ、メキシコはエクアドルに競り勝ってラウンド32を突破していた。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド16
|2026/7/6(月)
9:00
|イングランド vs メキシコ
|メキシコシティスタジアム
(メキシコシティ／メキシコ)
※すべて日本時間。
イングランドvsメキシコは地上波中継なし！どこで見られる？
イングランドvsメキシコは、ネット『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送を実施予定だ。
『DAZN』では、戸田和幸氏と田中裕介氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。見逃し配信も実施されるため、ライブ視聴に間に合わない場合でも後から視聴可能だ。
なお、地上波テレビでの生中継は予定されていない。
ラウンド16・イングランドvsメキシコの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送・配信予定
|実況・解説
|DAZN
|ネット
|独占ライブ・見逃し配信
|解説：戸田和幸、田中裕介
実況：下田恒幸
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送(7/6 21:00-)
|解説：森岡隆三
実況：森田哲意
|NHK総合
|地上波
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|日本テレビ系列
|地上波
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|フジテレビ系列
|地上波
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|TVer
|ネット
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