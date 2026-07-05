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england mexico(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

イングランドvsメキシコは地上波テレビ放送なし！試合はどこで見られる？｜ワールドカップ・ラウンド16

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イングランド
メキシコ
メキシコ 対 イングランド

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16、イングランド代表対メキシコ代表はいつ？試合は何時からキックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、イングランド代表とメキシコ代表が対戦する。

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本記事では、イングランドvsメキシコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

イングランドvsメキシコの試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド16のイングランドvsメキシコは、日本時間2026年7月6日(月)午前9:00にキックオフを予定している。

イングランドはコンゴ、メキシコはエクアドルに競り勝ってラウンド32を突破していた。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
FIFAワールドカップ2026
ラウンド16		2026/7/6(月)
9:00		イングランド vs メキシコメキシコシティスタジアム
(メキシコシティ／メキシコ)

※すべて日本時間。

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イングランドvsメキシコは地上波中継なし！どこで見られる？

イングランドvsメキシコは、ネット『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送を実施予定だ。

『DAZN』では、戸田和幸氏と田中裕介氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。見逃し配信も実施されるため、ライブ視聴に間に合わない場合でも後から視聴可能だ。

なお、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

ラウンド16・イングランドvsメキシコの中継予定

チャンネル形態放送・配信予定実況・解説
DAZNネット独占ライブ・見逃し配信解説：戸田和幸、田中裕介
実況：下田恒幸
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画放送(7/6 21:00-)解説：森岡隆三
実況：森田哲意
NHK総合地上波--
日本テレビ系列地上波--
フジテレビ系列地上波--
TVerネット--

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

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