2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、イングランド代表とメキシコ代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsメキシコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

イングランドvsメキシコの試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド16のイングランドvsメキシコは、日本時間2026年7月6日(月)午前9:00にキックオフを予定している。

イングランドはコンゴ、メキシコはエクアドルに競り勝ってラウンド32を突破していた。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド16 2026/7/6(月)

9:00 イングランド vs メキシコ メキシコシティスタジアム

(メキシコシティ／メキシコ)

※すべて日本時間。

イングランドvsメキシコは地上波中継なし！どこで見られる？

イングランドvsメキシコは、ネット『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送を実施予定だ。

『DAZN』では、戸田和幸氏と田中裕介氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。見逃し配信も実施されるため、ライブ視聴に間に合わない場合でも後から視聴可能だ。

なお、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

ラウンド16・イングランドvsメキシコの中継予定

チャンネル 形態 放送・配信予定 実況・解説 DAZN ネット 独占ライブ・見逃し配信 解説：戸田和幸、田中裕介

実況：下田恒幸 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送(7/6 21:00-) 解説：森岡隆三

実況：森田哲意 NHK総合 地上波 - - 日本テレビ系列 地上波 - - フジテレビ系列 地上波 - - TVer ネット - -

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

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