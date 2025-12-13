F1ザ・ムービーがApple TVでネット配信開始！テレビ放送予定・キャスト・視聴方法まとめ

F1を題材にした話題作『F1ザ・ムービー』がApple TVで配信開始となった。世界最高峰のレースを描く壮大なスケールと、トップキャストの共演が注目を集めている。

本記事では、F1ザ・ムービーのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

F1ザ・ムービーとは？作品概要とあらすじ

F1ザ・ムービーは、F1の世界を舞台にした超高速アクション作品だ。重力さえ追いつかないと言われるレースの臨場感を、映画ならではのスケールで描き出す。監督を務めるのは『トップガン マーヴェリック』で知られるジョセフ・コシンスキー。製作陣には名プロデューサーが名を連ね、F1の実像に迫る迫力ある映像表現が実現した。

物語の中心となるのは、かつて“未完の天才”と呼ばれた元F1ドライバー。1990年代を代表する存在だったが、重大なクラッシュをきっかけにキャリアは事実上途絶える。それから30年が経ち、彼は再びグランプリの世界に戻る決断を下す。

復帰の場となるのは、崩壊寸前まで追い込まれた架空チーム「APX GP」。旧友がオーナーを務めるチームの再建が託され、主人公は最後の挑戦に臨む。共に戦うのは、チームで最も期待される新人ドライバーだ。F1ではチームメイトが最大のライバルとなる構図は変わらず、彼らの関係性が物語の軸となる。

復帰を懸けたキャリアの再挑戦、競合チームとの駆け引き、チーム存続のプレッシャー。F1の裏側で繰り広げられる緊張と葛藤を、リアルなレース描写と共に描いた作品となっている。

F1ザ・ムービーの出演者は？キャスト一覧

F1ザ・ムービーにはブラッド・ピットを中心とした豪華キャストが集結した。作品のリアリティを高めるため、2023年F1シーズンに参戦した全10チームと現役ドライバーが本人役で登場する構成だ。F1の現場で得られる音、スピード、緊張感を映像に落とし込む狙いがある。

物語の軸となるのは架空チーム「APX GP」。30年ぶりにF1へ復帰するベテランドライバー、優秀な新人ルーキー、チームを支えるテクニカルスタッフなど、F1チームの内部構造をそのまま物語に落とし込んだキャラクターが配置されている。チームの再建、勝利への戦略、ドライバー同士の競争がドラマとして描かれる。

主要キャスト（APX GP）

元F1ドライバーの主人公。かつて“未完の天才”と呼ばれ、長いブランクを経てF1に戻る。

APX GPに所属する新人ドライバー。高い潜在能力を持ち、主人公と同時に最大のライバルとなる。

APX GPのテクニカルディレクター。チームの戦略面を支え、物語の重要な役割を担う。

APX GPのチームオーナー。チーム存続のため主人公の復帰に賭ける。

チームスタッフとサポートキャラクター

チームの経営を巡って動く役員。内部対立を生む存在となる。

元フェラーリのジャックマンで、APX GPのチームプリンシパルを務める人物。

新人ドライバーの家族として登場するキャラクター。

メカニック、レースエンジニア、ピットクルーなど、F1チームを構成する多様なスタッフが登場する。

本人役で登場するF1関係者

本作では現役F1ドライバーが多数出演する。FIA協力のもと、2023年シーズンの実在チームとドライバーが本人役で参加する形だ。作品のリアルさを引き上げる要素となっている。

ルイス・ハミルトン

マックス・フェルスタッペン

カルロス・サインツJr.

セルジオ・ペレス

フェルナンド・アロンソ

ランド・ノリス

ジョージ・ラッセル

角田裕毅

F1実況のマーティン・ブランドルやデビッド・クロフトも本人役で出演し、レースシーンの臨場感を高めている。観客として有名俳優が登場するシーンもあり、細部までF1の世界観を再現した構成になっている。

F1ザ・ムービーの放送/配信予定

ブラッド・ピット主演の『F1 ザ・ムービー』（邦題:F1/エフワン）は、Apple TVで独占配信を行う。世界中のF1ファンが注目する話題作で、各地での公開と同時にオンライン視聴が可能になる。

配信開始日は2025年12月12日。Apple TVで世界同時配信となり、日本国内でも同日から視聴できる。劇場公開タイトルと配信タイトルが異なる点も特徴で、映画版をそのままデジタルで楽しめる構成だ。

Apple TVでの視聴手順

『F1ザ・ムービー』は、Apple TVの作品ページからそのまま視聴準備ができる。配信開始日は2025年12月12日で、日本でも同日から視聴可能だ。

現在Apple TVでは7日間の無料トライアルが実施されており、期間内であれば無料で『F1ザ・ムービー』を視聴することができる。なお、7日間の無料トライアル後には月額900円の登録が行われるため、注意が必要だ。

まずは下記リンクからApple TVの作品ページへアクセスする。

Apple TV『F1ザ・ムービー』公式ページはこちら

Apple TVでの視聴手順

① 上記リンクから作品ページを開く

② Apple IDでサインインする

③ 配信開始日（2025年12月12日）に「購入」または「レンタル」を選択

④ スマホ・PC・テレビなどの対応デバイスで視聴を開始する

Apple TVアプリがインストールされていない場合は、デバイスのアプリストアから追加すればすぐに利用できる。対応端末であれば視聴デバイスの切り替えも自由だ。