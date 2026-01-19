世界最高峰のモータースポーツであるF1は、2026年シーズンから大きな転換期を迎える。新レギュレーションの導入によりマシンコンセプトが刷新され、パワーユニット規定の変更によって勢力図が一変する可能性も指摘されている

本記事では、F1 2026年シーズンの放映権、視聴方法について紹介する。

F1 2026の放映権は？

世界最高峰のモータースポーツであるF1は、2026年シーズンから日本国内における放送・配信体制が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、日本でのF1放映権および配信権はフジテレビが独占的に保有することが決定した。

これにより、日本でF1を視聴できる手段はフジテレビ系サービスに一本化される。長年F1中継を担ってきたCS放送に加え、動画配信や地上波放送、さらにF1公式配信サービスの解禁など、視聴環境は大きな転換点を迎えることになる。

F1 2026はどこで見られる？

2026年シーズンのF1は、日本国内の視聴環境が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、F1の放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)するため、視聴手段はフジテレビ系サービスに一本化される。

これに伴い、2016年からF1を配信してきたDAZNでの視聴は2025年シーズンをもって終了。2026年以降は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までを追うならCS放送のフジテレビNEXTライブ・プレミアム、もしくはネット視聴に対応するフジテレビNEXTsmartが軸となる。

さらに、フジテレビの配信プラットフォームFODでF1のライブ配信が初めて実施される予定となっており、CS未加入でも全セッションを視聴できる導線が用意される見込みだ。加えて、FODとのパートナーシップを通じてF1公式ストリーミングF1 TVが日本で正式提供され、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。

地上波もフジテレビ系列で11年ぶりに復活予定。年間最大5戦程度がダイジェスト形式で放送される見込みで、ライト層が入りやすい入口として機能しそうだ。

視聴手段 サービス CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム ネット配信 フジテレビNEXTsmart 動画配信 FOD 公式配信 F1 TV Pro 公式配信 F1 TV Premium 地上波 フジテレビ系列 配信終了 DAZN

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。