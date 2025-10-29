2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(UEL)が、日本時間2025年9月25日(水)に開幕を迎えた。

本記事では、ヨーロッパリーグのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが放送・配信！

WOWOW

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOW以外で見られる？

2025-26シーズンのヨーロッパリーグは『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。『ABEMA』上で『WOWOW』の一部コンテンツが視聴できる「ABEMA de WOWSPO(月額1,980円/税込)」であれば試合を視聴することができるが、全試合中継ではなく注目試合のみの配信となる。

その他のテレビ局、『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 放送・配信 WOWOW テレビ・ネット 全試合放送・配信 ABEMA de WOWSPO ネット 一部注目試合 DAZN ネット × U-NEXT ネット × 地上波各局 テレビ × その他BS・CS各局 テレビ ×

