2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(UEL)が、日本時間2025年9月25日(水)に開幕を迎えた。
本記事では、ヨーロッパリーグのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが放送・配信！
WOWOW
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOW以外で見られる？
2025-26シーズンのヨーロッパリーグは『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。『ABEMA』上で『WOWOW』の一部コンテンツが視聴できる「ABEMA de WOWSPO(月額1,980円/税込)」であれば試合を視聴することができるが、全試合中継ではなく注目試合のみの配信となる。
その他のテレビ局、『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局などでの中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|放送・配信
|WOWOW
|テレビ・ネット
|全試合放送・配信
|ABEMA de WOWSPO
|ネット
|一部注目試合
|DAZN
|ネット
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
|その他BS・CS各局
|テレビ
|×