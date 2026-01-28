Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoボルシア・ドルトムント
Signal Iduna Park
team-logoインテル
Yuta Tokuma

【1月29日】ドルトムントvsインテルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【CL放送予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、ボルシア・ドルトムント対インテルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。ボルシア・ドルトムントとインテルが対戦する。

本記事では、ドルトムントvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ドルトムントvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のボルシア・ドルトムントvsインテルは、ドルトムントのホーム「BVBシュタディオン・ドルトムント」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ボルシア・ドルトムント vs インテル
  • 会場：BVBシュタディオン・ドルトムント

ドルトムントvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ドルトムントvsインテルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ドルトムントvsインテル チーム情報

ボルシア・ドルトムント vs インテル 予想スタメン

ボルシア・ドルトムントHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestINT
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
4
ニコ・シュロッターベック
23
エムレ・ジャン
14
マクシミリアン・バイアー
26
ユリアン・リエルソン
8
フェリックス・ヌメチャ
5
ラミ・ベンセバイニ
27
カリム・アデイェミ
7
ジョーブ・ベリンガム
9
セール・ギラシ
1
ヤン・ゾマー
95
アレッサンドロ・バストーニ
15
フランチェスコ・アチェルビ
25
マヌエル・アカンジ
11
ルイス・エンリケ
7
ピオトル・ジエリンスキ
8
ペタル・スチッチ
32
フェデリコ・ディマルコ
23
ニコロ・バレッラ
9
マルクス・テュラム
10
ラウタロ・マルティネス

3-5-2

INTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BVB
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

INT
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BVB

直近の 2 試合

INT

1

Win

0

引分け

1

Win

3

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
1/2

順位表

