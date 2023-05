C・ロナウド、8年ぶりの来日を発表！「SIXPAD」新商品発売記念イベントが大阪で開催

SIXPAD新商品の発売を記念して、クリスティアーノ・ロナウド氏の来日が決定。

株式会社MTGは29日、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの来日を発表した。

EMSを中心としたトレーニング・ブランド「SIXPAD(シックスパッド)」。新商品「SIXPAD Powersuit Core Belt 【HOME GYM対応モデル】」の発売を記念して、ブランドパートナーのC・ロナウドが来日することが決定。7月末に大阪で来日イベントを実施する。

また、抽選で100組200名様にロナウド氏に会える来日イベントの招待チケットが当たる「クリスティアーノ・ロナウド選手来日キャンペーン CR7×SIXPAD」第一弾を2023年5月30日(火)~7月14日(金)に開催されることも発表した。

C・ロナウドは今回の来日にあたり、以下のコメントを発表している。

「日本のみんなへ。僕は8年ぶりに、日本に行くよ。僕がサポートしているSIXPADの新製品コアベルトの素晴らしさを伝えるために。僕たちアスリートにとって、実は「体幹」はとても大切なんだ。体幹を鍛えられるこのベルトを、ぜひ、みんなにも体験してほしい。7月、楽しみに待っててね。僕もみんなに会えるのを楽しみにしてるよ」

【 キャンペーン概要 】

「クリスティアーノ・ロナウド選手来日キャンペーン CR7×SIXPAD」第一弾

■応募方法:SIXPAD公式ブランドサイトをはじめとするMTG直販サイトまたは店頭で対象商品を購入いただき、キャンペーンサイトより応募。

※申込みには購入レシートなど対象製品の購入を証明するものが必要となります。

■賞品:抽選で100組200名様に新商品発売ロナウド選手来日イベントへご招待。

■応募期間:2023年5月30日(火)~7月14日(金)

■対象商品:SIXPAD Powersuit Core Belt【HOME GYM対応モデル】(全色)、Powersuit Top/Bottom、SIXPAD Powersuit Abs、SIXPAD Powersuit Hip&Leg、SIXPAD The Bike Smart(2色)、SIXPAD The Bike EX、SIXPAD The Bike

■キャンペーンサイト:https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/cr7_2023/