緊急事態宣言が首都圏1都3県で延長|解除はいつ?サッカー界への影響は?

新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴う緊急事態宣言はいつまで?東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏で2週間延長。サッカー界への影響は?

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う緊急事態宣言は、首都圏で2週間再延長されることが決定した。

では、宣言解除はいつになるのか?今回は緊急事態宣言延長地域の期間について紹介していく。

緊急事態宣言延長となった地域は?

延長となる地域は?

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

政府は2021年3月5日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策本部会合を開き、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏1都3県を対象に、緊急事態宣言を延長することを決定した。首都圏地域においては、当初期限としていた2月7日から1カ月延長した3月7日でも解除とはならず、再延長される運びとなった。

延長はいつまで?

緊急事態宣言は3月7日の解除を予定していたが、首都圏地域延長に限っては延長決定がなされたことで、宣言期間が3月21日(日)までとなる。

延長が決定したことで、引き続き飲食店などへの時短要請を継続することとなった。

緊急事態宣言が解除された地域は?

解除地域

栃木県

岐阜県

愛知県

京都府

大阪府

兵庫県

福岡県

政府は2021年1月8日から2月7日にかけて、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)に加えて、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言を発令していた。

しかし、感染拡大が落ち着いた栃木県が2月8日に解除され、首都圏以外の2府4県についても3月1日に宣言が解除された。

サッカー界への影響は?

首都圏開催試合のキックオフ時刻が変更

緊急事態宣言の再延長に伴い、Jリーグは各地域の催事制限に則り、開催試合のキックオフ時間変更を余儀なくされている。

なお、神奈川県で開催される2試合については、チケットが販売済であることを踏まえ、クラブと神奈川県との協議により当初のキックオフ時刻から変更を行わないことが決定した。

1都3県の延長に伴うJリーグキックオフ時刻変更試合は以下の通り。

■J1第3節

2021年3月10日(水)

19:00→18:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス(三協F柏)

19:00→18:00 FC東京 vs ヴィッセル神戸(味スタ)

19:30→18:00 浦和レッズ vs 横浜FC(埼玉)

19:00(変更なし)川崎フロンターレ vs 徳島ヴォルティス(等々力)

■J1第5節

2021年3月17日(水)

19:00→18:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ(味スタ)

19:30→18:00 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌(埼玉)

19:00(変更なし)横浜F・マリノス vs 徳島ヴォルティス(ニッパツ)

感染者発生で中止になった試合

J1リーグに所属するガンバ大阪の選手5名とスタッフ1名の計6名が、3月4日までに新型コロナウイルスの陽性反応となったことを受けて、以下の2試合が中止となった。

■J1第11節

2021年3月3日(水)

中止 名古屋グランパス vs ガンバ大阪(豊田ス)

■J1第2節

2021年3月6日(土)

中止 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ(パナスタ)

なお、ガンバ大阪は今後の活動に関して、「Jリーグおよび大阪府、吹田保健所との協議の結果、陽性者ならびに濃厚接触者の特定と隔離、また感染予防策のさらなる徹底を図ることで、チームの活動ならびに試合開催の再開は可能であるとの方向性を示していただいている」とし、「陽性判定を受けている6名を除いたメンバーにて、更なる感染症対策を徹底の上、3/7(日)より全体練習を再開いたします」と発表している。

Jリーグの新型コロナウイルス対応についての最新の決定や方針については、「Jリーグ|新型コロナウイルス対応まとめ」記事でも紹介している。

