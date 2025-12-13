【12月13日更新】クリスマスコフレの抽選予約はいつ？発売日・抽選状況・ブランドまとめ

クリスマスコフレ2025の抽選予約が各ブランドで順次スタートした。人気デパコスを中心に、今年も即完売必至のラインナップが出揃っている。抽選方式の導入やオンライン限定枠の増加により、予約競争は昨年以上の激しさが予想される。
本記事では、クリスマスコフレの抽選・発売日について紹介する。
クリスマスコフレ2025はAmazonでも購入可能
主要なクリスマスコフレは百貨店やブランド公式だけでなく、Amazonでも幅広く取り扱われる。限定キットや人気パレットが並び、在庫復活のタイミングも比較的多い。発売日当日の配送に対応するケースもあり、急ぎで手に入れたい時の選択肢として機能する。
特にデパコス系のクリスマスコフレは販売スピードが早く、在庫の動きが激しいカテゴリー。Amazonの入荷通知機能を使えば、売り切れ後の再入荷も把握しやすく、複数ショップの価格差も確認しやすい。転売価格に左右されず、市場価格を比較しながら購入を進められる点が強みだ。
クリスマスコフレ2025の抽選状況
年末に向けて、各ブランドのクリスマスコフレ抽選が一斉に動き始めた。デパコスの限定キットから人気ブランドのホリデーコレクションまで、注目作を中心に予約枠が次々と埋まりつつある。
特に話題度の高いコフレは、抽選開始と同時にアクセスが殺到し、受付初日で終了するケースも珍しくない。発売日に確実に手に入れたいなら、ブランドごとの抽選スケジュールを把握し、早めのエントリーが欠かせない。
ここでは、主要デパコスブランドの抽選受付状況と、近日開始予定のエントリー情報をまとめた。最新情報を随時チェックしながら、狙いのコフレを逃さず確保したい。
|ブランド
|商品名
|値段(税込)
|予約受付
|販売開始
|SUQQU
|デザイニング マッサージ クリーム 蒼苑香 キット＜限定品＞
|11,000円
|12月26日 10:00
|1月2日 10:00
|SUQQU
|ザ ファンデーション スターター キット＜限定品＞
|11,000円
|-
|12月1日 10:00
|コスメデコルテ
|リポソーム アドバンスト リペアセラム 75mL（レフィル）
|16,500円
|-
|-
|コスメデコルテ
|リポソーム アドバンスト リペアクリーム
|11,550円
|-
|-
|コスメデコルテ
|ユース パワー エッセンス ローション キャンペーンキット＜限定品＞
|16,500円
|-
|-
|コスメデコルテ
|ユース パワー エッセンス ローション
|16,500円
|9月16日 10:00
|-
|クラランス
|ボディ ホリデーキット（限定品）
|13,750円
|-
|-
|クラランス
|ハンド&リップ ホリデーセット（限定品）
|2,970円
|-
|-
|ADDICTION
|スター カラー キット マリアージュ（限定品）
|6,490円
|-
|-
|ADDICTION
|ザ リキッドブラッシュ フォギー ミニ トリオ 102（限定品）
|5,280円
|-
|-
|ランバン
|エクラ・ドゥ・アルページュ ホリデーコフレ（限定品）
|17,380円
|-
|-
|ラコステ
|ラコステ オリジナル パルファム
|14,300円～20,680円
|-
|-
クリスマスコフレ抽選の際に気をつけること
クリスマスコフレは通常のおもちゃや雑貨と違い、ブランドごとの抽選ルールや販売形態が非常に複雑。限定品のため再販がほぼなく、申し込み前に以下のポイントを必ず押さえておきたい。
- 複数サイトで抽選方式が異なる: 百貨店EC・公式オンライン・アプリ抽選など、同じ商品でも販売チャネルごとに応募方法が違う。どこが「抽選」「先着」「店頭予約」かを整理しておく。
- 本人確認が必要な場合がある: 高額コフレや人気ブランドでは、不正転売防止のため本人確認書類や電話番号認証が必須になる場合がある。
- 支払い方法に制限がある: 公式オンラインではクレジットカード限定、百貨店ECでは事前決済のみなど、ブランドによって条件が異なる。利用カードの有効期限と上限額も要確認。
- 受取方法がブランドで異なる: 「配送のみ」「店頭受取必須」「店頭受取は当選者本人のみ」など、受取条件がコフレごとに設定されている。発売日に来店できるかどうかは重要ポイント。
- 抽選＝当選してもキャンセル不可の場合が多い: コスメは返品不可が基本。抽選当選後のキャンセル不可、無断キャンセルで“今後の抽選対象外”になるケースもある。
- アクセス集中で応募フォームに入れないことも: 特に人気ブランドは、受付開始直後にサイトが重くなりがち。早めにログインしておくと安全。
- 先着販売との併用に注意: 「先着→抽選」「抽選→先着」など複雑な販売形態が多い。抽選に外れても先着枠があるケースがあるため、販売日も合わせてチェックしたい。
- 転売対策で“お一人様1点限り”が厳格: 同一住所・同一世帯での複数応募が無効になることが多いため、家族名義の応募にも注意が必要。
クリスマスコフレは毎年競争率が高く、抽選のルールもブランドごとに大きく異なる。応募前に条件や受取方法を確認し、
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。