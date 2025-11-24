このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoチェルシー
Stamford Bridge
team-logoバルセロナ
チェルシーvsバルセロナはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【11月26日】チェルシーvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【CL放送予定】11月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第5節、チェルシー対バルセロナの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月26日(水)に開催。チェルシーとバルセロナが対戦する。

本記事では、チェルシーvsバルセロナのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

チェルシーvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のチェルシーvsバルセロナは、チェルシーのホーム「スタンフォード・ブリッジ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月26日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：チェルシー vs バルセロナ
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

チェルシーvsバルセロナの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、チェルシーvsバルセロナの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

Leminoプレミアム
(27日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

チェルシーvsバルセロナ チーム情報

チェルシー vs バルセロナ スタメン

チェルシーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
ロベルト・サンチェス
29
ウェズレイ・フォファナ
3
マルク・ククレジャ
27
マロ・グスト
23
トレヴォ・チャロバー
49
アレハンドロ・ガルナチョ
25
モイセス・カイセド
41
エステヴァン
8
エンソ・フェルナンデス
24
C
リース・ジェームズ
7
ペドロ・ネト
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
3
アレハンドロ・バルデ
5
パウ・クバルシ
4
C
ロナルド・アラウホ
16
F. Lopez
21
フレンキー・デ・ヨング
24
エリック・ガルシア
10
ラミン・ヤマル
7
フェラン・トーレス
9
ロベルト・レヴァンドフスキ

4-2-3-1

BARAway team crest

CHE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

BAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CHE
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

BAR
-直近成績

ゴールを許す
15/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

CHE

直近の 5 試合

BAR

2

勝利

2

引分け

1

Win

6

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0