2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月26日(水)に開催。チェルシーとバルセロナが対戦する。
本記事では、チェルシーvsバルセロナのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
チェルシーvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のチェルシーvsバルセロナは、チェルシーのホーム「スタンフォード・ブリッジ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
- 日程：2025年11月26日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：チェルシー vs バルセロナ
- 会場：スタンフォード・ブリッジ
チェルシーvsバルセロナの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、チェルシーvsバルセロナの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWプライム
|視聴はこちら
|Leminoプレミアム
(27日0:00-)
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。