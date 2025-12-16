2025-26シーズンのカラバオカップ準々決勝が日本時間2025年12月17日(水)に開催され、カーディフ・シティとチェルシーが対戦する。

本記事では、カーディフvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

カーディフvsチェルシー｜試合日程・キックオフ時間

カーディフ・シティvsチェルシーは、日本時間12月17日(水)にカーディフのホーム、カーディフ・シティ・スタジアムで開催される。

大会：カラバオカップ2025-26 準々決勝

日時：2025年12月17日(水) 5:00キックオフ／日本時間

対戦：カーディフ・シティ vs チェルシー

会場：カーディフ・シティ・スタジアム

カーディフvsチェルシー｜放送・配信予定

カラバオカップ2025-26準々決勝のカーディフvsチェルシーは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

カーディフvsチェルシーのおすすめ視聴方法

月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値

DMM

DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

カーディフvsチェルシー チーム情報

カーディフ・シティ vs チェルシー 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー B. Barry-Murphy 予想スタメン 控え選手 マネージャー エンツォ・マレスカ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表