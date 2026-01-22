U23アジアカップ決勝は無料で見られる？放送予定・配信情報と視聴方法まとめ

アジアの頂点を懸けた大一番が、いよいよクライマックスを迎える。U23アジアカップ決勝は、アジア全体の勢力図を占う一戦として注目度は非常に高い。

本記事では、U23アジアカップ決勝の無料視聴について紹介する。

AFC U23アジアカップ2026決勝の日程は？

AFC U23アジアカップサウジアラビア2026の決勝は、2026年1月25日(日)に開催される。キックオフは日本時間で午前0:00となっており、現地時間および北京時間では1月24日(土)23:00開始の一戦だ。深夜帯の開催となるため、リアルタイム視聴を狙う場合は試合開始時刻を事前に確認しておきたい。

決勝カードはU-23中国代表vsU-23日本代表。会場はサウジアラビアのジェッダにあるKing Abdullah Sports City Hall Stadiumで行われる。日本は準決勝でU-23韓国代表を1-0で下し決勝進出。中国は準決勝でU-23ベトナム代表に3-0で勝利し、大会史上初の決勝進出を果たした。アジアの頂点を懸けた大一番で、日本はタイトル獲得を狙う。

項目 内容 大会 AFC U23アジアカップサウジアラビア2026 試合 決勝 日程 2026年1月25日(日) キックオフ(日本時間) 0:00 対戦カード U-23中国代表vsU-23日本代表 会場 King Abdullah Sports City Hall Stadium(サウジアラビア・ジェッダ)

AFC U23アジアカップ2026決勝は無料視聴できる？

AFC U23アジアカップサウジアラビア2026の決勝(U-23中国代表vsU-23日本代表)は、スポーツ動画配信サービスのDAZNで無料ライブ配信される予定だ。本来はDAZN独占配信となっている大会だが、この日中対戦の決勝に限っては無料で視聴できる形となる。

一方で、現時点では地上波などテレビでの無料放送予定は発表されていない。無料で視聴したい場合はDAZNの配信を利用するのが前提となるため、試合開始前に視聴環境を整えておきたい。

項目 内容 大会名 AFC U23アジアカップサウジアラビア2026 試合 決勝 対戦カード U-23中国代表vsU-23日本代表 無料視聴 可能 無料配信サービス DAZN 配信形態 ライブ配信 テレビ地上波放送 なし

DAZN Freemiumなら登録無料で視聴できる

DAZN Freemiumは、DAZNが提供する無料視聴プランで、対象となるコンテンツを料金なしで楽しめるのが特徴だ。月額費用が発生しないのはもちろん、登録時にクレジットカード情報を入力する必要もないため、これまで「有料サービス」という印象から利用をためらっていた人でも始めやすい。

登録に必要なのは、名前とメールアドレスのみ。DAZNの公式サイトやアプリからアクセスし、トップページに表示される「無料で始める」といった案内を選択すると登録画面へ進む。名前とメールアドレスを入力し、任意のパスワードを設定すれば手続きは完了。所要時間はわずか数分で、登録後すぐにFreemium対象コンテンツの視聴が可能となる。

対応デバイスも幅広く、PCやスマートフォン、タブレット、スマートテレビなど、通常のDAZNと同様の環境で利用できる。アプリにログインすれば、無料視聴可能なコンテンツが一覧で表示され、選択するだけで再生が始まる。

また、Freemiumは解約手続きを行わなくても問題はない。ログインしなければ料金が発生することはなく、アカウント情報も保持されるため、再度利用したくなった際は同じIDでログインするだけで再開できる。気軽に試せる点も、Freemiumの大きなメリットと言える。

■DAZN Freemiumの登録方法