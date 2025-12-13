このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoブレントフォード
Gtech Community Stadium
team-logoリーズ
ブレントフォードvsリーズを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得にhttps://t.afi-b.com/visit.php?a=W6892w-L3504569_m&p=6869685S&id1=premier
Yuta Tokuma

【12月15日】田中碧出場予定！ブレントフォード対リーズのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第16節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第16節、ブレントフォードvsリーズ・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第16節が日本時間12月15日(月)に開催。ブレントフォードと、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

【田中碧出場予定】ブレントフォードvsリーズはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、ブレントフォードvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブレントフォード対リーズの試合日程・キックオフ時間

ブレントフォードvsリーズ・ユナイテッドは、日本時間2025年12月15日(月)にブレントフォードのホーム、ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第16節
  • 日時：2025年12月15日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブレントフォード vs リーズ・ユナイテッド
  • 会場：ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【田中碧出場予定】ブレントフォードvsリーズはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ブレントフォード対リーズのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【田中碧出場予定】ブレントフォードvsリーズはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ブレントフォード対リーズのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

ブレントフォード対リーズの予想スタメンは？

ブレントフォード vs リーズ 予想スタメン

ブレントフォードHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestLEE
1
クィービーン・ケレハー
22
ネイサン・コリンズ
20
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
33
マイケル・カヨデ
4
セップ・ファン・デン・ベルグ
23
キーン・ルイス＝ポッター
18
イェホル・ヤルモリュク
6
ジョーダン ・ヘンダーソン
19
ダンゴ・ワッタラ
24
ミッケル・ダムスゴール
9
チアゴ・ロドリゲス
1
ルーカス・ペリ
2
ジェイデン・ボーグル
15
ジャカ・ビヨル
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
3
ガブリエル・グドムンドソン
44
イリヤ・グルエフ
4
イーサン・アンパドゥ
18
アントン・シュタッハ
19
ノア・オカフォー
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン

5-3-2

LEEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • キース・アンドリュース

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BRE
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

LEE
-直近成績

ゴールを許す
10/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

BRE

直近の 5 試合

LEE

1

Win

3

引分け

1

Win

9

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0