ブレイキングダウン18のテレビ放送・ネット配信・中継予定・視聴方法

超短期決着の名物イベントとして定着したBreakingDownの最新大会「ブレイキングダウン18」が、12月14日(日)に行われる。

本記事では、ブレイキングダウン18のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ブレイキングダウン18の開催日程は？

次回イベントとして予定されている「AMBiQUE presents BreakingDown18」は、2025年12月14日(日)に実施される。会場は、シリーズでは定番となったさいたまスーパーアリーナ内のコミュニティアリーナ。年末に向けて盛り上がりが加速するタイミングで行われる大型大会となり、カード発表前から注目度が高まっている。

当日のタイムスケジュールは、開場が12:00、イベント開始が13:30の見込み。交通アクセスの良さと観客動員力のある会場だけに、早い時間帯からの混雑が予想される。大会タイトルに「AMBiQUE presents」と付されている通り、スポンサー協賛のもとで開催されるビッグイベントとなり、豪華なラインナップに期待が寄せられている。

BreakingDown18の基本情報まとめ

大会名：AMBiQUE presents BreakingDown18

開催日：2025年12月14日(日)

会場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ(埼玉県さいたま市)

開場予定：12:00

開始予定：13:30

ブレイキングダウン18のテレビ放送/ネット配信予定

次回大会「AMBiQUE presents BreakingDown18」は、テレビでの放送は予定されておらず、視聴できるのはインターネット配信のみとなる。大会はPPV(ペイパービュー)方式で提供され、ABEMAとBreakingDown LIVEアプリの2サービスが全試合をリアルタイムで配信する仕組みだ。

ライブ配信は2025年12月14日(日)13:30に試合開始予定。実際の配信スタートは約30分前から始まる見込みで、見逃し視聴にも対応するため、当日に視聴できないファンでも後日まとめてチェックできる。

ライブ配信の日時

試合開始：2025年12月14日(日)13:30(予定)

配信スタート：13:00頃から予定

見逃し視聴：配信終了後〜2025年12月21日(日)23:59まで

PPVチケット価格一覧

チケット種別 BD LIVE(アプリ割 新規) BD LIVE(アプリ割 既存) ABEMA 前売料金 2,480円 2,640円 3,300円 当日料金 2,980円 3,040円 3,800円

前売購入期間：〜2025年12月13日(土)23:59

当日購入期間：2025年12月14日(日)00:00〜12月21日(日)13:30

※ABEMAアプリからの購入は追加手数料が発生する場合があるため、ブラウザでの購入が推奨されている。

※BD LIVEの新規アプリ割には10日間のVIP無料トライアルが付くが、無料期間終了後は年会費(9,500円)が自動請求となる点に注意。

ABEMAのキャッシュバック施策

ABEMAでは、プレミアム会員登録とPPVチケット購入を条件に、600円を還元するキャンペーンを展開している。対象期間で条件を満たしたユーザーへは、2026年3月以降にメールで案内が届き、指定口座へ振り込みされる。

BreakingDown LIVEアプリの主な機能

視聴者判定による投票機能

応援コードで選手をサポート

ギフト送信により直接選手へ還元

“見る＋参加する”体験ができるインタラクティブ配信

BreakingDown18（ブレイキングダウン18）の視聴方法

BreakingDown18（ブレイキングダウン18）は、ネット『ABEMA』と『BreakingDown LIVEアプリ』の2サービスがPPV形式で全試合をライブ配信する。

おすすめ視聴方法：ABEMA［600円キャッシュバックキャンペーン実施中］

ABEMA

ABEMAでは、プレミアム会員に登録したうえでPPVチケットを購入すると600円キャッシュバックを受け取れるキャンペーンを実施している。対象期間中にプレミアム加入＋BreakingDown18のPPV購入で還元される仕組みで、今回もっともお得に視聴できる方法となる。

ABEMAのPPVチケット価格

種類 前売り 当日価格 ABEMA 3,300円（12月13日23:59まで）

プレミアム登録で600円キャッシュバック 3,800円

プレミアム登録で600円キャッシュバック

※すべて税込

キャッシュバックの条件

キャッシュバックを適用するには以下の条件を満たす必要がある。

① 対象期間（2025/11/29 19:00〜2025/12/21 13:30）内に以下いずれかのプランに登録済みであること

・ABEMAプレミアム

・ABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード

・ABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム

※広告つきABEMAプレミアムは対象外

② BreakingDown18のPPVチケットを購入していること

③ キャンペーン開始時点で満18歳以上であること

④ キャンペーン終了までにメールアドレスを設定していること（ABEMA内「アカウント管理画面」より設定可能）

ABEMAプレミアムの登録方法

ABEMA

