【12月17日】今日の売れ筋トレンドランキング｜Amazonクリスマスタイムセール祭り

Amazonクリスマスタイムセール祭りでは、日々売れ筋商品が入れ替わり、注目アイテムの動きも加速している。価格の下落や在庫状況によって、ランキングはリアルタイムで変動する。

本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭りの売れ筋ランキングについて紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの日程は？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末商戦の中盤にあたるタイミングで実施される大型セールだ。クリスマス直前まで開催されるため、ギフト需要と年末年始のまとめ買いの両方に対応できる。

2025年の開催期間は、12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59まで。ブラックフライデー終了後からクリスマス当日まで続く構成となっており、年内最後の本格的な値下げ機会として位置づけられている。

項目 内容 セール名称 Amazonクリスマスタイムセール祭り 開催開始 2025年12月16日(火)9:00 開催終了 2025年12月25日(木)23:59 開催期間 10日間 参加条件 Amazonアカウント保有者(プライム会員以外も参加可能) プライム会員特典 数量限定タイムセールに30分早く参加可能

開催期間中は日替わりで対象商品が入れ替わるため、欲しい商品がある場合は早めのチェックが重要となる。クリスマス直前は在庫切れも起こりやすく、計画的な購入がカギを握る。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの売れ筋ランキングは？

Amazon

Amazonクリスマスタイムセール祭りでは、実用性の高い定番商品から高額ガジェットまで、幅広いジャンルで売れ筋が動いている。価格だけでなく「今すぐ使えるか」「年末年始に活躍するか」が選ばれる基準になっているのが特徴だ。

今日の売れ筋ランキングを見ると、Apple Watchやノートパソコン、ワイヤレスイヤホンといった定番ガジェットに加え、暖房家電や日用品、食品・消耗品も上位に食い込んでいる。クリスマスギフトと年末準備が同時進行している状況がうかがえる。

特に動きが目立つのは以下のカテゴリだ。

Apple Watch SeriesやASUS・FMVのノートPCなど、年内最後の買い替え需要が集中する高額デバイス

Ankerの完全ワイヤレスイヤホン、Logicoolのワイヤレスマウスなど、ギフト需要と実用性を兼ねた周辺機器

REGZAの大画面テレビやDellのゲーミングモニターなど、年末年始の視聴環境を整える映像機器

デロンギのオイルヒーターや布団・マットレス関連など、防寒・快適性を重視した生活家電

洗剤、消臭用品、プロテイン、ビールといった「まとめ買い需要」が高い日用品・食品

スーツケースやポータブル電源など、年末年始の帰省・旅行を見据えたアイテム

売れ筋商品は時間帯によって入れ替わりが早く、タイムセール対象品は在庫切れも起こりやすい。気になる商品がランキング上位に入っている場合は、価格と在庫を早めに確認しておきたい。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの売れ筋ランキングは、今まさに「多くの人が選んでいる商品」を把握する指標として有効だ。購入に迷った際は、ランキング上位からチェックするのも一つの手だろう。

今日の売れ筋ランキング一覧｜Amazonクリスマスタイムセール祭り

Amazonクリスマスセールで活用できるキャンペーンは？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ企画は実施されない。ただし、常設の還元サービスや期間限定の個別施策を組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。

ポイント還元の仕組み

クリスマスタイムセール祭りの開催中、セール全体を対象とした特別なポイントアップは用意されていない。一方で、通常時から利用できるAmazon Mastercardのポイント還元は、割引価格の商品購入時にも適用される。

Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の出費が増えやすい時期に相性の良い決済手段と言える。

ギフトカード購入に関するキャンペーン

2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。

対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。

ギフトカード特典の付与条件

購入金額 付与ポイント 5,000円〜9,999円 300ポイント 10,000円〜19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。