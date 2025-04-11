2025年4月13日(日)に開催されるブンデスリーガ2024-25第29節で、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが、ボルシア・ドルトムントと対戦する。
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本記事では、バイエルンvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
バイエルンvsドルトムントの試合日程・キックオフ時間
バイエルン・ミュンヘンvsボルシア・ドルトムントは、日本時間4月13日(日)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。
- 大会：ドイツ・ブンデスリーガ2024-25第29節
- 日時：2025年4月13日(日) 1:30キックオフ／日本時間
- 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント
- 会場：アリアンツ・アレーナ
バイエルンvsドルトムントの放送・配信予定
バイエルンvsドルトムントの視聴方法
2024-25シーズンのドイツ・ブンデスリーガは、『スカパー！』をはじめ、『SPOOX』や『Amazon Prime Videoチャンネル』でも全試合ライブ配信される。
同試合は『ABEMA』の配信対象となるが、『ABEMA』の配信は毎節1試合となるのでブンデスリーガを複数試合楽しみたい方は『SPOOX』などへの加入がおすすめだ。
それぞれの視聴方法を記載しているので、参考にしてほしい。
【視聴方法(1)】Amazon＆SPOOXのブンデスリーガLIVEで視聴
- 無料トライアル：なし
- 月額料金：980円(税込)
- 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合
【視聴方法(2)】AmazonのサッカーLIVEライトで視聴
- 無料トライアル：なし
- 月額料金：2,350円(税込)
- 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ全試合
【視聴方法(3)】スカパー！サッカーセットで視聴
- 無料トライアル：加入初月
- 月額料金：2,480円(税込)＋基本料429円(税込)
- 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ、天皇杯
【視聴方法(4)】サッカーLIVEで視聴
- 無料トライアル：なし
- 月額料金：2,480円(税込)
- 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ、天皇杯
バイエルンvsドルトムント チーム情報
成績
両チームの対戦成績
順位表
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