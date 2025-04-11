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バイエルンvsドルトムントをAmazonで視聴！
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【4月13日】バイエルン・ミュンヘンvsドルトムントのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜ブンデスリーガ第29節

ブンデスリーガバイエルン 対 ボルシア・ドルトムントバイエルンボルシア・ドルトムント

【伊藤洋輝所属】4月13日開催のドイツ・ブンデスリーガ第29節、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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2025年4月13日(日)に開催されるブンデスリーガ2024-25第29節で、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが、ボルシア・ドルトムントと対戦する。

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本記事では、バイエルンvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

バイエルンvsドルトムントの試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsボルシア・ドルトムントは、日本時間4月13日(日)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：ドイツ・ブンデスリーガ2024-25第29節
  • 日時：2025年4月13日(日) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsドルトムントの放送・配信予定

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バイエルンvsドルトムントの視聴方法

2024-25シーズンのドイツ・ブンデスリーガは、『スカパー！』をはじめ、『SPOOX』や『Amazon Prime Videoチャンネル』でも全試合ライブ配信される。

同試合は『ABEMA』の配信対象となるが、『ABEMA』の配信は毎節1試合となるのでブンデスリーガを複数試合楽しみたい方は『SPOOX』などへの加入がおすすめだ。

それぞれの視聴方法を記載しているので、参考にしてほしい。

【視聴方法(1)】Amazon＆SPOOXのブンデスリーガLIVEで視聴

  • 無料トライアル：なし
  • 月額料金：980円(税込)
  • 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合

▶AmazonでのブンデスリーガLIVE視聴はこちらから

▶SPOOXでのブンデスリーガLIVE視聴はこちらから

【視聴方法(2)】AmazonのサッカーLIVEライトで視聴

  • 無料トライアル：なし
  • 月額料金：2,350円(税込)
  • 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ全試合

▶AmazonでのサッカーLIVEライト視聴はこちらから

【視聴方法(3)】スカパー！サッカーセットで視聴

  • 無料トライアル：加入初月
  • 月額料金：2,480円(税込)＋基本料429円(税込)
  • 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ、天皇杯

▶スカパー！サッカーセットの放送契約登録はこちら

【視聴方法(4)】サッカーLIVEで視聴

  • 無料トライアル：なし
  • 月額料金：2,480円(税込)
  • 視聴可能：ブンデスリーガ1部全試合、ルヴァンカップ、天皇杯

▶【サッカーLIVE】SPOOXでの視聴登録はこちらから

バイエルンvsドルトムント チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

BVB

2

勝利

2

引分け

1

Win

11

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

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