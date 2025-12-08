このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoアタランタ
New Balance Arena
team-logoチェルシー
Yuta Tokuma

【12月10日】アタランタvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、アタランタ対チェルシーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。アタランタとチェルシーが対戦する。

本記事では、アタランタvsチェルシーのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アタランタvsチェルシーの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のアタランタvsチェルシーは、アタランタのホーム「スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アタランタ vs チェルシー
  • 会場：スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア

アタランタvsチェルシーの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アタランタvsチェルシーの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

アタランタvsチェルシー チーム情報

アタランタ vs チェルシー 予想スタメン

アタランタHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCHE
29
マルコ・カルネセッキ
4
イサク・ヒエン
19
ベラト・ジムシティ
3
オディロン・コスヌ
17
シャルル・デ・ケテラーレ
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
11
アデモラ・ルックマン
15
マルテン・デ・ローン
16
ラウル・ベッラノーヴァ
13
エデルソン
9
ジャンルカ・スカマッカ
1
ロベルト・サンチェス
27
マロ・グスト
23
トレヴォ・チャロバー
29
ウェズレイ・フォファナ
3
マルク・ククレジャ
41
エステヴァン
8
エンソ・フェルナンデス
17
アンドレイ・サントス
24
リース・ジェームズ
49
アレハンドロ・ガルナチョ
7
ペドロ・ネト

4-2-3-1

CHEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATA
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

