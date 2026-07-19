FIFAワールドカップ(W杯)2026決勝では、ハーフタイムショーが行われる。

本記事では、ハーフタイムショーの出演者・アーティストを紹介する。

W杯決勝ハーフタイムショーとは？時間はどのくらい？

ハーフタイムショーとは、NFLのスーパーボウルなどアメリカンスポーツのビッグマッチで行われることがあるショーのこと。主に音楽アーティストが出演することが多く、スターが登場する舞台は試合そのものに匹敵する注目を集めることもある。

そして、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催となっているワールドカップ2026においても、日本時間2026年7月20日(月)午前4:00にキックオフ予定の決勝スペイン代表vsアルゼンチン代表で史上初のハーフタイムショーを開催。会場はニューヨークニュージャージースタジアム(アメリカ)となる。

なお、ハーフタイムショーは25分～30分間実施される可能性が伝えられていたが、最終的にはハーフタイムを2分間延長するにとどまり、ステージ設営と撤収を含めて17分間となることが複数の大手紙によって報じられた。

W杯決勝ハーフタイムショーの出演者・アーティストは？

国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトが伝えるところでは、ハーフタイムショーにはジャスティン・ビーバーをはじめ、マドンナ、シャキーラ、BTSが共同ヘッドライナーとして出演する。

さらに、世界的ヒット曲「ダイ・ダイ(Dai Dai)」を生み出したバーナ・ボーイ、ニューヨーク・フィルハーモニックの音楽・芸術監督を務めるベネズエラ出身の指揮者グスターボ・ドゥダメル、ウェビー賞を受賞したPS22コーラスが出演予定。さらに、「セサミストリート」と「ザ・マペッツ」のキャラクターたちも参加するとのことだ。

ショーの演出はイギリス出身の世界的ロックバンド、コールドプレイのクリス・マーティンが手がける。

ハーフタイムショーの出演者・アーティスト

ジャスティン・ビーバー

マドンナ

シャキーラ

BTS

バーナ・ボーイ

グスターボ・ドゥダメル

PS22コーラス

セサミストリート、ザ・マペッツのキャラクター

※出演者は変更となる場合があります。

W杯決勝ハーフタイムショーの放送・配信予定

ハーフタイムショーは、決勝の試合中継を行う地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で完全生中継を予定。そして、同じく決勝を中継するネット『DAZN』でもハーフタイムショーの模様が全編ライブ配信される。

なお、各種NHKの視聴は受信料を支払っていることが前提。『DAZN』の決勝およびハーフタイムショー中継は無料ライブ配信予定となっている。

開催日 開始予想時間 テレビ放送 ネット配信 7月20日(月) 午前4:45～5:00ごろ ※4:00キックオフ予定の決勝スペインvsアルゼンチンの前半終了後、準備後に開始 NHK総合

NHK BSプレミアム4K DAZN(無料)

NHK ONE

※すべて日本時間。

※テレビ放送・ネット配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。

※ハーフタイムショーの開始時間は試合の進行状況によって大きく遅れる可能性があります。

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