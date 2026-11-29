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Amazonブラックフライデーが11月30日から行われ、先行セールが27日にスタートした。

本記事では、「Amazonネットスーパー」のセール情報を紹介する。

「Amazonネットスーパー」で生鮮食品など最大50%OFF

「Amazonネットスーパー」は野菜・果物・精肉などの生鮮食品、お惣菜・飲料といった食品類を扱っている。Amazonブラックフライデー先行セールが11月27日から実施され、「Amazonネットスーパー」では、対象商品を表示価格より最大50%OFFで提供している。

プライム会員は3,000円（税込）以上の注文で配送料200円（税込）が無料。プライム会員でなくても配送料610円（税込）で利用することができ、お得に生鮮食品などを購入することができる。

対象：Amazonアカウントを持っていて対象エリア在住

開催期間：11月27日0時～12月7日23時59分

Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。