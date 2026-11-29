Amazonブラックフライデーが11月30日から行われ、先行セールが27日にスタートした。
本記事では、「Amazonネットスーパー」のセール情報を紹介する。
「Amazonネットスーパー」で生鮮食品など最大50%OFF
「Amazonネットスーパー」は野菜・果物・精肉などの生鮮食品、お惣菜・飲料といった食品類を扱っている。Amazonブラックフライデー先行セールが11月27日から実施され、「Amazonネットスーパー」では、対象商品を表示価格より最大50%OFFで提供している。
プライム会員は3,000円（税込）以上の注文で配送料200円（税込）が無料。プライム会員でなくても配送料610円（税込）で利用することができ、お得に生鮮食品などを購入することができる。
- 対象：Amazonアカウントを持っていて対象エリア在住
- 開催期間：11月27日0時～12月7日23時59分
Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧
Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。
なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。
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洋服・シューズ・バッグ
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