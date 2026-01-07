AFC U23アジアカップ 日本戦のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

AFC U-23アジアカップは、将来の日本代表を担う若き世代がアジアの舞台で競い合う重要な国際大会だ。

本記事では、日本戦のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

AFC U23アジアカップの日本戦はいつ？

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026に臨むU-23日本代表は、グループBに入り、グループステージで3試合を戦う。大会は2026年1月6日に開幕し、日本戦はいずれも日本時間での開催となる。

初戦は1月7日のシリア戦。続く第2戦ではUAE(アラブ首長国連邦)、最終戦ではカタールと対戦する。グループステージを突破した場合、16日以降にノックアウトステージ(決勝トーナメント)へ進出。大会終盤に向けて、五輪世代の現在地を占う重要な戦いが続く。

日本代表(グループB) 日程(日本時間) 対戦カード 第1戦 1月7日(水)20:30 日本vsシリア 第2戦 1月10日(土)20:30 日本vsUAE(アラブ首長国連邦) 第3戦 1月14日(水)01:30 日本vsカタール

グループステージの結果次第では、準々決勝以降も日本戦が続く可能性がある。まずは3試合の日程を把握し、日本代表の戦いを追っていきたい。

AFC U23アジアカップの放送・配信予定は？

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026は、日本代表戦を含む全試合がDAZNで配信される。今大会は配信権がDAZNに集約されており、地上波(テレビ朝日など)やBS・CSでの中継は実施されない。

例外となるのがグループステージ初戦。1月7日に行われる日本vsシリアに限り、DAZNに登録していないユーザーでも視聴できる無料配信が予定されている。大会期間中に無料で視聴できる日本戦は、この一戦のみとなる。

なお、日本vsシリアのライブ配信では、解説を水沼貴史、ゲスト解説を濱田水輝、実況を福田浩大が担当予定。大会初戦から注目が集まるカードだけに、視聴方法は事前に押さえておきたい。

AFC U23アジアカップのおすすめの視聴方法

