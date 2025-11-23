アディダスBLACK FRIDAY 2025で安くなる商品は？シューズ、バッグ、ウェアなどの割引率対象アイテム一覧

アディダスのブラックフライデーセールが2025年も開催される。

本記事では、アディダスブラックフライデーセール2025の割引対象商品について紹介する。

アディダスのブラックフライデーセール2025の日程は？

アディダスのブラックフライデーセール2025は、今年も公式オンラインストアと主要ECサイトの双方で実施される大規模キャンペーンとなる。まず注目したいのが、公式オンラインストアで行われる会員向けの先行セールだ。アディダスでは毎年、一般公開に先駆けてメンバー限定のブラックフライデーを実施しており、人気カテゴリーのスニーカーやウェアが早期に値下げ対象となる。

区分 期間 会員限定ブラックフライデー 2025年11月14日(金)〜11月17日(月)23:59 通常ブラックフライデーセール 2025年11月14日(金)10:00〜12月1日(月)23:59

今回のセールでは、公式オンラインストアを中心に最大50％オフの割引が見込まれ、人気シリーズのランニングシューズやライフスタイルスニーカー、スポーツウェアも早い段階で値下げ対象となる可能性が高い。

また、Amazonや楽天市場、スポーツショップ各社など大手ECモールでも、アディダス製品はブラックフライデーの目玉カテゴリとして展開される。公式サイトと時期を合わせる形で、オンラインマーケットプレイスでも同様の割引イベントが並行して行われ、複数のプラットフォームで価格が動くタイミングとなる。

公式ストアの先行セール→通常セール→各ECモールのブラックフライデー、と段階的に値下げが広がるため、アディダス製品を狙うユーザーは早めのチェックが推奨される。特に人気サイズ・定番色は先行セールの段階で売り切れるケースも多く、購入タイミングの見極めが重要になる。

アディダスのブラックフライデーセール2025で安くなる商品は？

アディダスのブラックフライデーセール2025では、人気スニーカーからアパレル、バッグまで幅広いカテゴリーが値下げ対象になっている。今年は“カートに入れるだけで追加割引”となる商品が特に多く、最大50％オフに到達するモデルも登場。普段は値崩れしにくい定番スニーカーをはじめ、トレーニング向けのランニングシューズやオリジナルスのウェアまで、セールの層が一段と厚くなっている。

特に注目度が高いのがライトブレイズシリーズだ。軽量で毎日のトレーニングに使えるモデルが揃い、ブラック・ホワイト・グレーなど幅広いカラーバリエーションがセール対象。カート投入時に20％オフが適用されるため、実質1万円以下で購入できるアイテムも見られる。

さらに、街履きとしてファンの多いチームコートなどのオリジナルス定番ラインも割引対象。こちらはカートに入れた際に50％オフになるモデルもあり、過去のシーズンでも滅多に見られない水準の割引率だ。

スニーカーだけでなく、Tシャツやバックパックなどのアクセサリー類も同様に値下げが行われている。クラシックロゴのスポーツバッグは3,000円台まで下がる見込みで、ジム用の買い足しにも最適。レディース向けアディカラーのTシャツもカート割で20％前後の追加値引きがかかっており、普段使いのアイテムを揃えるチャンスだ。

アディダス公式ストアのブラックフライデーは「カート追加後にどれだけ割引が入るか」が鍵。気になるモデルは一度カートに入れて価格を確認しておくと、想像以上にお得に購入できるケースも多い。日常使いからスポーツシーンまで、アディダスの人気モデルを最安級で狙える絶好のタイミングと言える。

アディダスのブラックフライデーセール2025で安くなる商品一覧

サッカー日本代表2026最新ユニフォームも販売中

アディダス公式オンラインストアでは、11月6日(木)18時よりサッカー日本代表2026最新ユニフォームの販売を開始する。

ユニフォームからグッズまでアディダス公式オンラインストアで販売予定の商品価格をまとめてみた。

サッカー日本代表2026最新ユニフォーム一覧