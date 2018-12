【2018】全国高校サッカー選手権のテーマソングはどんな曲?

全国高校サッカー選手権のテーマソングといえば、阿久悠作詞、三木たかし作曲のバーズ「ふり向くな君は美しい」が有名だが、第73回からは大会ごとに応援ソングが設けられている。第97回の応援ソングは、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」に決定した。

高校サッカー選手権 第97回大会の応援ソング

作詞・作曲を担当したのは、Mrs. GREEN APPLEのボーカル・ギター、大森元貴。Mrs. GREEN APPLEは、第97回全国高校サッカー選手権の公式サイトを通じ、次のメッセージを送っている。

「自分たちは勝負に対して曲を描いてきたことがほとんど無かったので、勝敗が存在する瞬間に対して楽曲を制作するということはとても難しく、無責任な言葉は綴りたくないと強く思いました。僕たちが描けるのはきっと高校サッカーというフィールドで青春をかけて毎日戦ってきた彼らへの今までと、そしてこれからへの人生賛歌だと思っています。高校生活を1ページ1ページ刻んで生きている尊さを歌いたいと思い、高校生たちに誠心誠意向き合って制作させて頂きました」

「僕のこと」は、ユニバーサル ミュージック合同会社より、2019年1月9日に発売される。

応援ソングを歌うアーティストについて

Mrs. GREEN APPLE、通称「ミセス」は、ティーンエージャーを中心に支持される5人組のロックバンドだ。メンバーは、大森元貴(ボーカル・ギター)、若井滉斗(ギター)、山中綾華(ドラムス)、藤澤涼架(キーボード)、髙野清宗(ベース)。2013年から活動を開始し、2015年にユニバーサルミュージック合同会社内の社内レーベル「EMI Records」からメジャーデビューを果たした。

高校サッカー選手権 歴代の応援ソング

第73回大会 TUBE「Melodies & Memories」

第74回大会 TOKIO「風になって」

第75回大会 佳苗「この地球が果てるまで」

第76回大会 奥居香「sparkle」

第77回大会 CURIO「祈り」

第78回大会 S.E.S「Sign of Love」

第79回大会 中武佳奈子「約束」

第80回大会 dream「Yourself」

第81回大会 SOPHIA「理由なきNew Days」

第82回大会 ゴスペラーズ「Golden Age ~黄金世代~」

第83回大会 w-inds.「夢の場所へ」

第84回大会 コブクロ 「Starting Line」

第85回大会 絢香 「Start to 0(Love)」

第86回大会 RIP SLYME with MONGOL800 「Remember」

第87回大会 いきものがかり 「心の花を咲かせよう」

第88回大会 FUNKY MONKEY BABYS 「明日へ」

第89回大会 WEAVER 「キミノトモダチ」

第90回大会 ナオト・インティライミ 「Message」

第91回大会 miwa 「ホイッスル~君と過ごした日々~」

第92回大会 GReeeeN 「僕らの物語」「僕らは物語」

第93回大会 大原櫻子 「瞳」

第94回大会 BLUE ENCOUNT 「はじまり」

第95回大会 家入レオ 「それぞれの明日へ」

第96回大会 Little Glee Monster 「いつかこの涙が」

その時代のティーンエージャーに支持されたアーティストによる応援ソングは、大会中に繰り返し聞くことによって、大会の名場面とともに記憶されることになる。Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」も平成最後の大会に花を添える名曲となっている。なお、2019年1月14日の決勝では、会場となる埼玉スタジアム2002で、Mrs. GREEN APPLEによる生ライブが予定されている。