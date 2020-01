コラシナツが強盗襲撃事件を回顧。アーセナルを選んだ決め手は？／インタビューvol.2

アーセナルのDFセアド・コラシナツが『Goal』の独占インタビューに応じ、シャルケ退団の経緯やアーセナルを選んだ理由について語る。

インタビューの前半では、プロになる前の幼少時代、そしてシャルケでトップチームデビューを果たしたときのことを振り返ったコラシナツ。後半では不本意だったシャルケ退団の経緯や、現在所属するアーセナルでの日々について話してくれた。

また、昨夏に見舞われた強盗襲撃事件についても言及。サッカー界を騒然とさせた事件について当事者が冷静に回顧していく。

――2014年には、あなたは十字靭帯断裂という不幸に見舞われました。

あのときはいい気分じゃなかったね。僕はプレシーズンにめきめき力をつけて、左サイドに定着するようになっていた。なのに、第1節のハノーファー戦で負傷してしまったんだ。あのシーズンはそれで終わってしまったようなものだった。だけど、そういうこともあるんだよ。倒れたら、また起き上がるしかない。あの間に、僕は自分の体のことを本当によく知るようになった。突然、あらゆることの価値を以前よりよく理解できるようになった。というのも、健康でいるのが一番大切なことだからだ。

僕はユリアン(ドラクスラーも14年10月に負傷)と一緒にリハビリをやった。ジェフェルソン・ファルファンもいた。リハビリセンターにはもっと年上の患者たちもいて、僕らと一緒に施設の食堂で食事をしていた。彼らは昔のことをいろいろ話して、僕たちのスタジアムでの成功を祈ってくれた。心に残る時間を過ごしたよ。

――ドルトムントとのルールダービーはあなたにとってどんな意味を持っていますか?

U-19の頃にはもう、ルールダービーの試合が何を意味するのか選手たちははっきり理解していた。試合の2週間前には緊張感がみなぎってきて、パン屋や売店へ行くと、「とにかく勝ってくれ」って町の人たちから話しかけられるんだ。

――シャルケで過ごした時間は全体としてどうでしたか?

とにかく、素晴らしい時間を過ごすことができたよ。僕はシャルケで成熟を重ね、たくさんのことを学んだ。あの頃のことは簡単に忘れられるものじゃないね。

――シャルケでのあなたはファンに愛される存在でしたが、ロンドンへ移っていきました。どうしてですか?

いろんな理由があったんだよ。一つは、僕自身がもっともっと成長したいと思っていたからだ。それから、当時シャルケのマネージャーだったクリスティアン・ハイデルとの話し合いで、お互いの合意点を見つけることができなかったんだ。シャルケを去る決心をするのはとてもつらいことだったよ。

――なぜアーセナルへ行くことにしたんですか?

アーセン・ヴェンゲルと話し合って大きな感銘を受けたんだ。父と一緒にヴェンゲルの家で2時間過ごして、フットボールについて、だけど他にもたくさんのことについて語り合った。そのすべてにいい印象を受けたんだ。

――ですが、ゲルゼンキルヒェンから世界的な大都市ロンドンへ行くのは大きな変化だったのではありませんか?

いや、ゲルゼンキルヒェンも素晴らしい街だよ(笑)。ロンドンの方が素晴らしいところもあるし、ゲルゼンキルヒェンの方が素晴らしいところもある。ロンドンでは何もかもが巨大だ。シャルケにいるときは4分でスタジアムに着いたし、お気に入りのイタリアンまで2分で行けた。それが突然、ほとんど同じことをするのに、ラッシュアワーだと車で2時間近くもかかるようになったんだ。確かにそれは大きな変化だった。だけど、どんなことでも慣れるものだよ。

―――その頃は誰が力になってくれましたか?

もちろん、メスト・エジルやシュコドラン・ムスタフィやペア・メルテザッカーといったドイツから来た選手たちが助けてくれたよ。メストと僕はシャルケの出身者同士としていろんなことを話し合ったし、おかげですぐに仲良くなれた。とにかく僕たちはウマが合ったんだ。

――アーセナルでのデビュー戦のことを覚えていますか?

あれはシーズン前のコミュニティ・シールドのチェルシー戦だった。残念なことに、すぐにペア・メルテザッカーがひどいケガをして、交代で僕が投入されたんだ。後半戦で僕のヘディングシュートがうまく決まって1-1になった。僕たちはPK戦で勝利を収め、僕は最初の試合で初めてのタイトルを手に入れたんだ。信じられなかったよ。

――あなたはヨーロッパリーグのケルン戦でゴールを決めた後、シャルケファンのTシャツを見せながら喜びを表していましたね。

あれは賭けに負けたからなんだ。自分が本当にゴールを決めるなんて思ってもみなかった。だけど、スタジアムにはゲルゼンキルヒェンからやって来た友達が大勢いたんだ。それに、僕は今もシャルケと強く結びついている。自分の試合と重ならないときには、今でもシャルケの試合を全部追いかけている。僕が今のようになるまで育ててくれた人たちとの結びつきを失くしたくないんだよ。

――改めてアーセナルはどういうレベルのチームだと思いますか?

非常に高い質を備えたチームだ。最初のトレーニングですぐに、シャルケよりアーセナルの方がプレーレベルが高いってことに気づいたよ。4バックの戦術についてはさらに多くのことを学ぶことができたね。

――タイトル獲得はあなたにとって重要なことですか?

とても重要だね。選手は誰でもそのために頑張ってるんだ。それに、僕はいつか本当に大きなタイトルを手に入れたいと強く願っている。

――これまでアーセナルで過ごした時間を一言で表現するとどうなりますか?

刺激的かつ、強烈だよ。試合数がとても多くて、自分や家族のために使う時間は少ししかない。ここでは骨休めしている余裕はあまりないんだ。

