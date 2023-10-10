DAFTAR JUARA Piala MLS (1996-2022)

Sejarah Major League Soccer atau MLS memang tidak sekaya liga-liga top lainnya, tetapi sepakbola Amerika Serikat dan Kanada telah menyaksikan tim-tim juara melahirkan momen-momen yang memorable sepanjang hayatnya.
Piala MLS adalah trofi paling bergengsi di liga tersebut, meski prestise Supporters' Shield mulai diakui selama beberapa tahun terakhir. Tapi pada akhirnya, satu musim penuh akan ditentukan oleh satu laga terakhir: final Piala MLS.
Ya, jangan samakan Piala MLS dengan Piala FA atau Coppa Italia. Piala MLS lebih bisa dibandingkan dengan gelar Liga Primer Inggris dan Scudetto-nya Serie A. Pemuncak klasemen di musim reguler memang akan memenangkan Supporters' Shield, tetapi kompetisi akan dilanjutkan dengan babak play-off atau post-season layaknya NBA Finals atau World Series MLB. Itulah Piala MLS.
Mulai musim 2023, setelah masuknya St. Louis City, total 32 tim berbeda telah bermain di MLS dan 19 tim telah berpartisipasi di setidaknya satu final Piala MLS. Dari 19 tim tersebut, 15 telah menjuarainya.
Dengan kehadiran peraih tujuh Ballon d'Or Lionel Messi ke Inter Miami, penonton MLS meningkat tajam. Heroisme legenda Barcelona tersebut pun sudah berhasil mempersembahkan Piala Liga 2023 bagi klub barunya, tetapi sayangnya The Herons gagal mereplikasi performa itu di Eastern Conference sehingga tidak akan berpartisipasi di play-off, dengan kata lain mereka tidak akan berpartisipasi di final Piala MLS.
Tetapi St. Louis City sang pendatang baru berhasil masuk play-off pada perocbaan pertama. Akankah mereka menjadi tim ketiga dalam sejarah, setelah Houston Dynamo dan Chicago Fire, yang mampu memenangkan Piala MLS di musim perdana mereka? Juara bertahan LAFC juga telah menembus play-off musim ini dan The Black and Gold akan berambisi memenangkan Piala MLS kedua beruntun.
Tapi, klub mana sajakah yang sudah memenangkan Piala MLS? GOAL mengulas daftarnya di bawah ini.
Daftar juara Piala MLS
|Tahun
|Juara
|Runner-Up
|Skor
|MVP
1996
|DC United
|LA Galaxy
DC United 3-2 LA Galaxy
Mario Etchevvery
1997
|DC United
|Colorado Rapids
DC United 2-1 Colorado Rapids
Jaime Moreno
1998
|Chicago Fire
|DC United
Chicago Fire 2-0 DC United
Petr Nowak
1999
|DC United
|LA Galaxy
DC United 2-0 LA Galaxy
Ben Olsen
2000
|Kansas City Wizards
|Chicago Fire
Kansas City Wizards 1-0 Chicago Fire
Tony Meola
2001
|San Jose Earthquakes
|LA Galaxy
San Jose Earthquakes 2-1 LA Galaxy
Dwayne De Rosario
2002
|LA Galaxy
|New England Revolution
LA Galaxy 1 -0 New England Revolution
Carlos Ruiz
2003
|San Jose Earthquakes
|Chicago Fire
San Jose Earthquakes 4-2 Chicago Fire
Landon Donovan
2004
|DC United
|Kansas City Wizards
DC United 3-2 Kansas City Wizards
Alecko Eskandaraian
2005
|LA Galaxy
|New England Revolution
LA Galaxy 1 -0 New England Revolution
Guillermo Ramirez
2006
|Houston Dynamo
|LA Galaxy
Houston Dynamo 1 (4)-(3) 1 LA Galaxy
Brian Ching
2007
|Houston Dynamo
|New England Revolution
Houston Dynamo 2-1 New England Revolution
Dwayne De Rosario
2008
|Columbus Crew
|New York Red Bulls
Columbus Crew 3-1 New York Red Bulls
Guillermo Barros Schelotto
2009
|Real Salt Lake
|LA Galaxy
Real Salt Lake 1 (5) - (4) 1 LA Galaxy
Nick Rimando
2010
|Colorado Rapids
|FC Dallas
Colorado Rapids 2-1 FC Dallas
Conor Casey
2011
|LA Galaxy
|Houston Dynamo
LA Galaxy 1-0 Houston Dynamo
Landon Donovan
2012
|LA Galaxy
|Houston Dynamo
LA Galaxy 3-1 Houston Dynamo
Omar Gonzalez
2013
|Sporting KC
|Real Salt Lake
Sporting KC 1 (7) - (6) 1 Real Salt Lake
Aurelien Collin
2014
|LA Galaxy
|New England Revolution
LA Galaxy 2-1 New England Revolution
Robbie Keane
2015
|Portland Timbers
|Columbus Crew
Portland Timbers 2 -1 Columbus Crew
Diego Valeri
2016
|Seattle Sounders
|Toronto FC
Seattle Sounders 0 (5) - (4) 0 Toronto FC
Stefan Frei
2017
|Toronto FC
|Seattle Sounders
Toronto FC 2-0 Seattle Sounders
Jozy Altidore
2018
|Atlanta United
|Portland Timbers
Atlanta United 2-0 Portland Timbers
Josef Martinez
2019
|Seattle Sounders
|Toronto FC
Seattle Sounders 3-1 Toronto FC
Victor Rodriguez
2020
|Columbus Crew
|Seattle Sounders
Columbus Crew 3-0 Seattle Sounders
Lucas Zelarayan
2021
|New York City FC
|Portland Timbers
New York City FC 1 (4) - (2) 1 Portland Timbers
Sean Johnson
2022
|Los Angeles FC
|Philadelphia Union
LAFC 3 (3) - (0) 3 Philadelphia Union
John McCarthy
Siapa yang paling banyak menjadi juara Piala MLS?
Klub
Piala MLS
LA Galaxy
5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)
DCUnited
4 (1996, 1997, 1999, 2004)
Houston Dynamo
2 (2006, 2007)
Seattle Sounders
2 (2016, 2019)
Sporting KC
2 (2000, 2013)
Columbus Crew
2 (2008, 2020)
San Jose Earthquakes
2 (2001, 2003)
New York City FC
1 (2021)
Atlanta United
1 (2018)
Toronto FC
1 (2017)
Portland Timbers
1 (2015)
Colorado Rapids
1 (2010)
Real Salt Lake
1 (2009)
Chicago Fire
1 (1998)
LAFC
1 (2022)