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DAFTAR JUARA Piala MLS (1996-2022)

Muhammad Zaki,Ryan Tolmich dan Aditya Gokhale
Gareth Bale LAFC 2022Getty Images
MLSInter MiamiL. MessiLos AngelesNashville SCMinnesota UnitedWhitecapsReal Salt LakePortland TimbersSeattle SoundersSJ EarthquakesAustinColorado RapidsDallasSporting KCHouston DynamoLA GalaxyAtlanta UnitedNew York CityChicago FireNew EnglandDC UnitedCincinnatiNew York RBCharlotteOrlando CityColumbus CrewPhiladelphia UnionToronto FCSt. Louis CityMontreal Impact

GOAL menilik sejarah kampiun Major League Soccer (MLS) sejak 1996 hingga 2022.

Sejarah Major League Soccer atau MLS memang tidak sekaya liga-liga top lainnya, tetapi sepakbola Amerika Serikat dan Kanada telah menyaksikan tim-tim juara melahirkan momen-momen yang memorable sepanjang hayatnya.

Piala MLS adalah trofi paling bergengsi di liga tersebut, meski prestise Supporters' Shield mulai diakui selama beberapa tahun terakhir. Tapi pada akhirnya, satu musim penuh akan ditentukan oleh satu laga terakhir: final Piala MLS.

Ya, jangan samakan Piala MLS dengan Piala FA atau Coppa Italia. Piala MLS lebih bisa dibandingkan dengan gelar Liga Primer Inggris dan Scudetto-nya Serie A. Pemuncak klasemen di musim reguler memang akan memenangkan Supporters' Shield, tetapi kompetisi akan dilanjutkan dengan babak play-off atau post-season layaknya NBA Finals atau World Series MLB. Itulah Piala MLS.

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Mulai musim 2023, setelah masuknya St. Louis City, total 32 tim berbeda telah bermain di MLS dan 19 tim telah berpartisipasi di setidaknya satu final Piala MLS. Dari 19 tim tersebut, 15 telah menjuarainya.

Dengan kehadiran peraih tujuh Ballon d'Or Lionel Messi ke Inter Miami, penonton MLS meningkat tajam. Heroisme legenda Barcelona tersebut pun sudah berhasil mempersembahkan Piala Liga 2023 bagi klub barunya, tetapi sayangnya The Herons gagal mereplikasi performa itu di Eastern Conference sehingga tidak akan berpartisipasi di play-off, dengan kata lain mereka tidak akan berpartisipasi di final Piala MLS.

Tetapi St. Louis City sang pendatang baru berhasil masuk play-off pada perocbaan pertama. Akankah mereka menjadi tim ketiga dalam sejarah, setelah Houston Dynamo dan Chicago Fire, yang mampu memenangkan Piala MLS di musim perdana mereka? Juara bertahan LAFC juga telah menembus play-off musim ini dan The Black and Gold akan berambisi memenangkan Piala MLS kedua beruntun.

Tapi, klub mana sajakah yang sudah memenangkan Piala MLS? GOAL mengulas daftarnya di bawah ini.

Daftar juara Piala MLS

TahunJuaraRunner-UpSkorMVP

1996

DC UnitedLA Galaxy

DC United 3-2 LA Galaxy

Mario Etchevvery

1997

DC UnitedColorado Rapids

DC United 2-1 Colorado Rapids

Jaime Moreno

1998

Chicago FireDC United

Chicago Fire 2-0 DC United

Petr Nowak

1999

DC UnitedLA Galaxy

DC United 2-0 LA Galaxy

Ben Olsen

2000

Kansas City WizardsChicago Fire

Kansas City Wizards 1-0 Chicago Fire

Tony Meola

2001

San Jose EarthquakesLA Galaxy

San Jose Earthquakes 2-1 LA Galaxy

Dwayne De Rosario

2002

LA GalaxyNew England Revolution

LA Galaxy 1 -0 New England Revolution

Carlos Ruiz

2003

San Jose EarthquakesChicago Fire

San Jose Earthquakes 4-2 Chicago Fire

Landon Donovan

2004

DC UnitedKansas City Wizards

DC United 3-2 Kansas City Wizards

Alecko Eskandaraian

2005

LA GalaxyNew England Revolution

LA Galaxy 1 -0 New England Revolution

Guillermo Ramirez

2006

Houston DynamoLA Galaxy

Houston Dynamo 1 (4)-(3) 1 LA Galaxy

Brian Ching

2007

Houston DynamoNew England Revolution

Houston Dynamo 2-1 New England Revolution

Dwayne De Rosario

2008

Columbus CrewNew York Red Bulls

Columbus Crew 3-1 New York Red Bulls

Guillermo Barros Schelotto

2009

Real Salt LakeLA Galaxy

Real Salt Lake 1 (5) - (4) 1 LA Galaxy

Nick Rimando

2010

Colorado RapidsFC Dallas

Colorado Rapids 2-1 FC Dallas

Conor Casey

2011

LA GalaxyHouston Dynamo

LA Galaxy 1-0 Houston Dynamo

Landon Donovan

2012

LA GalaxyHouston Dynamo

LA Galaxy 3-1 Houston Dynamo

Omar Gonzalez

2013

Sporting KCReal Salt Lake

Sporting KC 1 (7) - (6) 1 Real Salt Lake

Aurelien Collin

2014

LA GalaxyNew England Revolution

LA Galaxy 2-1 New England Revolution

Robbie Keane

2015

Portland TimbersColumbus Crew

Portland Timbers 2 -1 Columbus Crew

Diego Valeri

2016

Seattle SoundersToronto FC

Seattle Sounders 0 (5) - (4) 0 Toronto FC

Stefan Frei

2017

Toronto FCSeattle Sounders

Toronto FC 2-0 Seattle Sounders

Jozy Altidore

2018

Atlanta UnitedPortland Timbers

Atlanta United 2-0 Portland Timbers

Josef Martinez

2019

Seattle SoundersToronto FC

Seattle Sounders 3-1 Toronto FC

Victor Rodriguez

2020

Columbus CrewSeattle Sounders

Columbus Crew 3-0 Seattle Sounders

Lucas Zelarayan

2021

New York City FCPortland Timbers

New York City FC 1 (4) - (2) 1 Portland Timbers

Sean Johnson

2022

Los Angeles FCPhiladelphia Union

LAFC 3 (3) - (0) 3 Philadelphia Union

John McCarthy

Siapa yang paling banyak menjadi juara Piala MLS?

Klub

Piala MLS

LA Galaxy

5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)

DCUnited

4 (1996, 1997, 1999, 2004)

Houston Dynamo

2 (2006, 2007)

Seattle Sounders

2 (2016, 2019)

Sporting KC

2 (2000, 2013)

Columbus Crew

2 (2008, 2020)

San Jose Earthquakes

2 (2001, 2003)

New York City FC

1 (2021)

Atlanta United

1 (2018)

Toronto FC

1 (2017)

Portland Timbers

1 (2015)

Colorado Rapids

1 (2010)

Real Salt Lake

1 (2009)

Chicago Fire

1 (1998)

LAFC

1 (2022)

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