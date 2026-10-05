CD Tarancon Overview

تعرّض بحث رحيم ستيرلينج عن ناد جديد لعقبة كبيرة أخرى، بعدما تشير التقارير إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق قد رُفض من قبل عدة فرق في فرنسا. ويُعدّ الجناح البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لاعبًا حرًا، ويسعى إلى إحياء مسيرة تعثّرت بشكل كبير منذ رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز.
مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، وأبرز القصص، وأفضل العروض الفردية، والمباريات الغزيرة بالأهداف والمثيرة قبل الجولة الرابعة من المباريات.
مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع الثانية في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثانية، وأبرز القصص، وأفضل الأداءات الفردية، والمباريات الحافلة بالأهداف قبل الجولة الثالثة من المباريات المقبلة.