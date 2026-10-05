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CD Tarancon

CD Tarancon Overview

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANS

ملخص الجولة السادسة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الثالث تواليًا

مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع السادسة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة السادسة، وأبرز أحداثها، والتألق الفردي اللافت، والمباريات المثيرة الغزيرة بالأهداف، قبل انطلاق مواجهات الجولة السابعة.

الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان
FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTAR

عرض نفسه على متذيل الترتيب: معاناة ستيرلينج مستمرة.. أندية الدوري الفرنسي ترفضه!

تعرّض بحث رحيم ستيرلينج عن ناد جديد لعقبة كبيرة أخرى، بعدما تشير التقارير إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق قد رُفض من قبل عدة فرق في فرنسا. ويُعدّ الجناح البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لاعبًا حرًا، ويسعى إلى إحياء مسيرة تعثّرت بشكل كبير منذ رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحيم ستيرلنجالدوري الفرنسي
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSG

حصاد الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا في لو كلاسيك

مراجعة شاملة لمباريات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الخامسة، وأبرز القصص، وأفضل العروض الفردية، والمباريات المثيرة الغزيرة بالأهداف قبل انطلاق الجولة السادسة من المباريات.

الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان
FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSG

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول على بريست

مراجعة شاملة لمباريات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الرابعة، وأبرز القصص، وأفضل العروض الفردية، والمباريات الحافلة بالأهداف، قبل انطلاق الجولة الخامسة من المباريات.

الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACO

ملخص الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، وأبرز القصص، وأفضل العروض الفردية، والمباريات الغزيرة بالأهداف والمثيرة قبل الجولة الرابعة من المباريات.

الدوري الفرنسيموناكو
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE

ملخص الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع الثانية في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثانية، وأبرز القصص، وأفضل الأداءات الفردية، والمباريات الحافلة بالأهداف قبل الجولة الثالثة من المباريات المقبلة.

الدوري الفرنسيموناكو
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CDT
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LEV
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Standings

1. CFL crest1. CFL

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14لو مان crestلو مان61321012-26
L
W
D
D
L
15تولوز crestتولوز6132911-26
D
W
D
L
D
16أوكسير crestأوكسير6204816-86
L
W
W
L
L
17تروا crestتروا6114413-94
L
L
L
L
W
18لو هافر crestلو هافر602448-42
L
L
D
L
D
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