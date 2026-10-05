CD Tarancon Overview

عرض نفسه على متذيل الترتيب: معاناة ستيرلينج مستمرة.. أندية الدوري الفرنسي ترفضه!

تعرّض بحث رحيم ستيرلينج عن ناد جديد لعقبة كبيرة أخرى، بعدما تشير التقارير إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق قد رُفض من قبل عدة فرق في فرنسا. ويُعدّ الجناح البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لاعبًا حرًا، ويسعى إلى إحياء مسيرة تعثّرت بشكل كبير منذ رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز.