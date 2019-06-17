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Indian Football League

Indian Football League Overview

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Indian Football League, fixtures & results

Thursday 14 May
Shillong Lajong badge
Shillong Lajong
LAJ
4
Rajasthan United FC badge
Rajasthan United FC
RUN
2
FT
Friday 15 May
Sreenidi Deccan FC badge
Sreenidi Deccan FC
SDE
2
Chanmari FC badge
Chanmari FC
CHM
1
FT
Saturday 16 May
Dempo SC badge
Dempo SC
DES
1
Diamond Harbour badge
Diamond Harbour
DIH
1
FT
Monday 18 May
Rajasthan United FC badge
Rajasthan United FC
RUN
2
Chanmari FC badge
Chanmari FC
CHM
2
FT
Thursday 21 May
Dempo SC badge
Dempo SC
DES
1
Sreenidi Deccan FC badge
Sreenidi Deccan FC
SDE
1
FT
Friday 22 May
Diamond Harbour badge
Diamond Harbour
DIH
0
Shillong Lajong badge
Shillong Lajong
LAJ
3
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
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