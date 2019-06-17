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Indian Football League
Indian Football League, fixtures & results
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Thursday 14 May
Friday 15 May
Saturday 16 May
Monday 18 May
Thursday 21 May
Friday 22 May
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Moenchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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