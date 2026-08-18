Diese Seite zeigt dir, wie Bundesliga-Wetten bei Tipico funktionieren: welche Quoten und Märkte zum Saisonstart offen sind, welche 18 Klubs antreten und welche Aktionen der Anbieter rund um die Liga fährt.

Dazu kommen ein Blick auf die App aus dem Praxistest, die Meisterschaftsrekorde der Liga und Antworten auf die häufigsten Fragen zu Lizenz, Auszahlung und Wettsteuer.

Alle Quotenangaben in diesem Artikel tragen ein Datum und sind ohne Gewähr. Die Redaktion arbeitet unabhängig vom Anbieter und finanziert sich nicht über dessen Angebote.

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Bundesliga-Wetten bei Tipico: Die Quoten im Überblick

Bundesliga-Quoten für alle Spiele

Die Bundesliga besteht aus 18 Klubs. Jede Mannschaft trifft zweimal auf jeden Gegner, einmal zu Hause und einmal auswärts. Daraus ergeben sich 34 Spieltage und 306 Partien pro Saison.

Warum 18 und nicht mehr? Das Format macht den Terminkalender beherrschbar. Neben der Liga stehen DFB-Pokal, Europapokal, die Winterpause und die Länderspielfenster im Kalender.

Bei 20 Vereinen kämen vier zusätzliche Spieltage dazu. Platz dafür gibt es im deutschen Fußballjahr praktisch nicht. Seit der Saison 1965/66 spielt die Bundesliga deshalb unverändert mit 18 Mannschaften.

In dieser Spielzeit verschiebt sich der Start um eine Woche nach hinten. Grund ist die Weltmeisterschaft 2026, die den Sommerkalender gefüllt hat. Der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2027 angesetzt.

Zu jeder Bundesliga-Partie stehen bei einem lizenzierten Anbieter mehrere Wettmärkte zur Verfügung. Die gängigsten sind:

1X2: Sieg Heim, Unentschieden, Sieg Auswärts

Sieg Heim, Unentschieden, Sieg Auswärts Handicap: Ein Team startet rechnerisch mit Vor- oder Rückstand

Ein Team startet rechnerisch mit Vor- oder Rückstand Über/Unter: Anzahl der Tore im Spiel

Anzahl der Tore im Spiel Torschütze: Erster oder irgendwann treffender Spieler

Erster oder irgendwann treffender Spieler Ecken: Gesamtzahl oder Vergleich beider Mannschaften

Der erste Spieltag läuft vom 28. bis 30. August 2026. Vor dem ersten Anstoß gibt es noch keine Formkurve, die Quoten beruhen deshalb stärker auf Kaderbewertungen als später in der Saison. Das gilt besonders für die drei Aufsteiger, zu denen kaum Vergleichsdaten aus der Bundesliga vorliegen.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ist eine Neuauflage des Pokalfinales der Vorsaison. Beide Klubs beendeten die Spielzeit 2025/26 unter den ersten vier.

Die tagesaktuellen Quoten zu allen Partien findest du im Quotenmodul auf dieser Seite.

Die wichtigsten Quoten zum Saisonstart

Langzeitwetten sind vor dem ersten Spieltag die am stärksten beachtete Wettart. Die folgenden Tabellen zeigen, wie die Buchmacher die Saison einschätzen.

🏆 Meister

Klub Vorsaison Quote FC Bayern München 1. Platz 1,13 Borussia Dortmund 2. Platz 11,00 RB Leipzig 3. Platz 17,00 Bayer 04 Leverkusen 6. Platz 20,00 VfB Stuttgart 4. Platz 40

Quoten Stand: 17.08.2026

Der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Quote ist hier aussagekräftiger als die Reihenfolge selbst. Er zeigt, für wie offen der Buchmacher den Titelkampf hält.

🛡️ Klassenerhalt

Klub Vorsaison Quote SC Paderborn 07 Aufstieg über die Relegation 1,85 SV Elversberg 2. Platz der 2. Bundesliga 1,85 1. FC Köln 14. Platz 1,30 FC Schalke 04 Meister der 2. Bundesliga 1,22 SV Werder Bremen 15. Platz 1,17

Quoten Stand: 17.08.2026

Bei dieser Wettart liest du die Quote umgekehrt: Je höher sie ausfällt, desto unwahrscheinlicher ist der Verbleib in der Liga aus Sicht des Buchmachers. Dass die drei Aufsteiger oben stehen, ist die Regel. Bemerkenswert ist die Konstellation: Erst zum vierten Mal seit Wiedereinführung der Relegation 2008/09 steigen drei Klubs gemeinsam auf.

⚽ Top-Torschütze

Spieler Klub Quote Harry Kane FC Bayern München 1,40 Serhou Guirassi Borussia Dortmund 2,00 Deniz Undav VfB Stuttgart 12,00 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen 22 Luis Diaz FC Bayern München 25 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 35

Quoten Stand: 17.08.2026

Kane holte sich die Torjägerkanone dreimal in Folge, zuletzt mit 36 Treffern. Wer ihn schlagen will, braucht Elfmeter und eine Saison ohne längere Verletzungspause.

🥅 Team mit den meisten Toren

Klub Vorsaison Quote FC Bayern München 1. Platz 1,13 Borussia Dortmund 2. Platz 11,00 Bayer 04 Leverkusen 6. Platz 15,00 RB Leipzig 3. Platz 17,00 VfB Stuttgart 4. Platz 25

Quoten Stand: 17.08.2026

Bayern erzielte in der Vorsaison 122 Tore und stellte damit einen Ligarekord auf. Der alte Bestwert von 101 Treffern stammte aus der Saison 1971/72 und hielt 54 Jahre.

Die 18 Bundesliga-Klubs der Saison 2026/27

Sechs der 18 Vereine kommen aus Nordrhein-Westfalen. Aus Niedersachsen ist zum ersten Mal seit 1996/97 kein Klub dabei.

Klub Das solltest du wissen ☝️ FC Augsburg Trainer Manuel Baum ist seit Dezember 2025 im Amt und hat bis 2028 verlängert. Er führte den FCA von einem Abstiegsplatz auf Rang neun. Faik Sakar kam aus Leipzig. Ziel: erneut einstellig abschließen. Bayer 04 Leverkusen Carles Martínez Novell kam im Juli 2026 vom FC Toulouse und ist der dritte Cheftrainer binnen gut eines Jahres. Alejandro Grimaldo ging nach Madrid. Ziel: zurück in die Top vier nach Platz sechs. FC Bayern München Vincent Kompany trainiert den FC Bayern seit Juli 2024 und wurde zuletzt mit 89 Punkten und 122 Toren Meister. Ismael Saibari kam von PSV Eindhoven. Ziel: den 35. Bundesliga-Titel holen und in der Champions League möglichst weit kommen. Borussia Dortmund Niko Kovac ist seit Januar 2025 verantwortlich und wurde mit 73 Punkten Zweiter. Karim Adeyemi wechselte nach Barcelona, Konstantinos Karetsas kam aus Genk. Ziel: den Abstand nach oben verkürzen. Borussia Mönchengladbach Eugen Polanski arbeitet seit September 2025 als Cheftrainer und beendete die Saison auf Rang zwölf. Rocco Reitz ging nach Leipzig, Yukhym Konoplia kam aus Donezk. Ziel: ein ruhigeres Jahr im Tabellen-Mittelfeld. SV Elversberg Vincent Wagner führte den Zweitligazweiten erstmals in die Bundesliga. Mit rund 13.000 Einwohnern ist Spiesen-Elversberg der kleinste Standort der Ligageschichte. Maurice Krattenmacher kam vom FC Bayern. Ziel: der Klassenerhalt. Eintracht Frankfurt Adi Hütter kehrte im Juli 2026 zurück und unterschrieb bis 2029. Zwischen 2018 und 2021 hatte er die Eintracht schon einmal trainiert. Raphael Onyedika kam aus Brügge. Ziel: zurück nach Europa. SC Freiburg Julian Schuster ist seit Juli 2024 im Amt und erreichte zuletzt das Endspiel der Europa League. Yannik Engelhardt kam von Como, Johan Manzambi ging nach Birmingham. Ziel: erneut ein europäischer Startplatz. Hamburger SV Merlin Polzin hielt den Aufsteiger souverän in der Liga und beendete die Saison als Dreizehnter. Patson Daka kam aus Leicester, Ransford Königsdörffer ging nach Mainz. Ziel: der zweite Klassenerhalt in Folge. TSG 1899 Hoffenheim Christian Ilzer arbeitet seit November 2024 in Sinsheim und wurde mit 61 Punkten überraschend Fünfter. Patrick Wimmer kam aus Wolfsburg, Grischa Prömel ging nach Stuttgart. Ziel: wieder einen Europapokalplatz erreichen. 1. FC Köln René Wagner übernahm im März 2026 zunächst interimsweise und hat inzwischen bis 2028 unterschrieben. Als Vierzehnter blieb Köln knapp oben. Eric Martel ging nach Mainz. Ziel: früher aus der Gefahrenzone. RB Leipzig Martín Demichelis folgte im Juni 2026 auf Ole Werner, der trotz Platz drei gehen musste. Loïs Openda ging nach Turin, Maxime Estève kam aus Burnley. Ziel: wieder einen Champions-League-Platz erreichen. 1. FSV Mainz 05 Urs Fischer ist seit Dezember 2025 verantwortlich und erreichte das Viertelfinale der Conference League. Ransford Königsdörffer und Eric Martel verstärken den Kader. Ziel: erneut ein Platz im gesicherten Mittelfeld. SC Paderborn 07 Ralf Kettemann kam von der U19 des Karlsruher SC und schaffte in seiner ersten Profisaison den Aufstieg über die Relegation gegen Wolfsburg. Oliver Batista Meier kam aus Münster. Ziel: der Klassenerhalt. FC Schalke 04 Miron Muslic machte den Aufstieg als Zweitligameister zwei Spieltage vor Schluss perfekt und verlängerte bis 2028. Robin Gosens kam per Leihe aus Florenz. Ziel: nach sechs Jahren Zweitklassigkeit oben bleiben. VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß ist seit April 2023 der dienstälteste Trainer der Liga und wurde zuletzt Vierter. Dzenan Pejcinovic kam für rund 25 Millionen Euro aus Wolfsburg. Ziel: die Champions-League-Plätze halten. 1. FC Union Berlin Mauro Lustrinelli kam im Juli 2026 vom Schweizer Meister FC Thun. Er folgt auf Marie-Louise Eta, die erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte. Marvin Friedrich kam aus Gladbach. Ziel: der Klassenerhalt. SV Werder Bremen Daniel Thioune übernahm im Februar 2026 und rettete Bremen als Fünfzehnter. Alexander Schlager kam aus Salzburg, Leonardo Bittencourt verließ den Klub. Ziel: den Abstiegskampf früher hinter sich lassen.

Tipico-Aktionen rund um die Bundesliga

Rund um die Bundesliga laufen bei Tipico zwei unterschiedliche Arten von Angeboten. Die einen sind zeitlich begrenzt und an einen Spieltag oder eine einzelne Partie gebunden. Die anderen gelten dauerhaft, aber nur für bestimmte Kundengruppen.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sich der Wert eines Angebots erst aus seinen Bedingungen ergibt. Ein Quotenboost mit niedrigem Höchsteinsatz bringt rechnerisch weniger als eine dauerhafte Steuerübernahme.

Am August 2026 haben wir das Aktionsangebot geprüft. Die folgende Übersicht gibt den Stand dieses Tages wieder.

Aktion Worum es geht Wichtigste Bedingung Für wen Neukundenbonus 100 % der ersten Einzahlung bis maximal 100 € Mindesteinzahlung 10 €, Skrill und Neteller ausgeschlossen Neukunden, kein Code nötig Quotenboost Erhöhte Quote auf eine ausgewählte Wette Ein Konto erstellen Neukunden

Maßgeblich sind die Bedingungen auf der Aktionsseite des Anbieters.

Aktionen ändern sich kurzfristig. Läuft zum Zeitpunkt deines Besuchs keine eigene Bundesliga-Aktion, bleiben die beiden oberen Zeilen der Tabelle bestehen – sie sind nicht an einen Zeitraum gebunden.

Warum Bundesliga-Wetten bei Tipico platzieren?

Vier Punkte unterscheiden den Anbieter bei Bundesliga-Wetten von anderen lizenzierten Buchmachern.

Offizieller Partner der DFL. Die Partnerschaft mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga läuft seit 2018 und wurde bis zur Saison 2028/29 verlängert. Sie umfasst die Nutzung der Liga-Logos und beider Meisterschalen. Auch beim DFB-Pokal ist Tipico Partner.

Die Partnerschaft mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga läuft seit 2018 und wurde bis zur Saison 2028/29 verlängert. Sie umfasst die Nutzung der Liga-Logos und beider Meisterschalen. Auch beim DFB-Pokal ist Tipico Partner. Übernahme der Wettsteuer für Neukunden. In Deutschland fallen 5,3 Prozent Steuer auf Sportwetten an. Tipico übernimmt diesen Anteil für Neukunden bei Wetten, die online über die Webseite oder per App platziert werden. Bei einem Bruttogewinn von 100 Euro sind das 5,30 Euro Unterschied gegenüber einem Anbieter, der die Steuer weitergibt. Für Bestandskunden und für Wetten im Wettshop gilt die Übernahme dagegen nicht.

Deutsche Lizenz der GGL. Der Anbieter steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Damit gelten das Sperrsystem OASIS, das anbieterübergreifende Einzahlungslimit und die getrennte Verwahrung von Kundengeldern.

Der Anbieter steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Damit gelten das Sperrsystem OASIS, das anbieterübergreifende Einzahlungslimit und die getrennte Verwahrung von Kundengeldern. Wettshops und App auf einem Konto. Tipico betreibt ein Netz stationärer Wettshops in Deutschland. Du kannst denselben Account online und im Shop nutzen, ohne ein zweites Konto anzulegen.

Funktion Pro 👍 Contra 👎 Besonderheit 🙌 Wettangebot Bundesliga Alle 306 Partien mit Prematch- und Livemärkten im Programm Bei Ligen unterhalb der 2. Bundesliga fällt die Markttiefe deutlich ab Offizielle Liga-Logos und beide Meisterschalen im Einsatz Quotenniveau Stabile Quoten auf die Hauptmärkte 1X2 und Über/Unter In den Nebenmärkten liegt die Auszahlungsquote spürbar niedriger Wettsteuer für Neukunden wird bei Online-Tippabgabe übernommen Cashout Teil- und Voll-Cashout während des laufenden Spiels Nicht in allen Märkten verfügbar, in Livephasen zeitweise gesperrt Funktioniert auch für Kombiwetten Livewetten Livequoten zu allen Bundesliga-Spielen samt Livescore Die deutsche Regulierung lässt nur ausgewählte Livemärkte zu, etwa Endergebnis und nächstes Tor Direkter Wechsel zwischen App und Wettshop Zahlungsmethoden Gängige Verfahren inklusive PayPal, Einzahlung ab 10 Euro Skrill und Neteller sind vom Neukundenbonus ausgeschlossen, es gilt das monatliche Einzahlungslimit Ein- und Auszahlungen ohne Gebührenerhebung durch den Anbieter

Die Tipico-App für Bundesliga-Wetten

Die App steht für iOS und Android bereit und fällt unter dieselbe GGL-Lizenz wie die Webseite. Registrierung, Verifizierung, Einzahlung und Wettabgabe laufen vollständig innerhalb der Anwendung.

Wir haben sie am August 2026 auf einem [Gerät, Betriebssystem] getestet: Das Bundesliga-Programm war nach einer Sekunde vollständig geladen, inklusive aller Prematch-Märkte zum kommenden Spieltag. Die Anmeldung per Gesichtserkennung war voreingestellt.

An einem Samstagnachmittag heißt das konkret: Du siehst die laufenden Partien in einer Übersicht, bekommst Push-Nachrichten bei Toren und abgerechneten Wetten und kannst den Cashout direkt aus dem Livespiel heraus auslösen. Das Programm lässt sich auf einzelne Klubs zuschneiden.

👏 Die Stärken der Tipico-App

Schneller Zugriff auf Bundesliga-Quoten und Livescores

Push-Benachrichtigungen bei Toren und abgerechneten Wetten

Einzahlungen und Auszahlungen ohne Gebühren, u. a. per PayPal

Cashout direkt aus der laufenden Partie heraus

Ein Konto für App, Webseite und Wettshop

Getestet am August 2026 auf [Gerät, Betriebssystem].

Bundesliga-Rekorde: Die Meisterschaften im Überblick

Die Bundesliga wurde 1963 gegründet und spielt seit 1965/66 mit 18 Mannschaften. In diesen 63 abgeschlossenen Spielzeiten haben 13 verschiedene Vereine den Titel geholt.

Der FC Bayern München erreichte mit 34 Meisterschaften seit 1963/64 die mit Abstand längste Titelserie der Liga. Bayer 04 Leverkusen gewann seinen bislang einzigen Titel 2023/24.

Titel 🏆 Klub 34 FC Bayern München 5 Borussia Dortmund 5 Borussia Mönchengladbach 4 SV Werder Bremen 3 Hamburger SV 3 VfB Stuttgart 2 1. FC Köln 2 1. FC Kaiserslautern 1 Bayer 04 Leverkusen 1 VfL Wolfsburg 1 1. FC Nürnberg 1 Eintracht Braunschweig 1 TSV 1860 München

Stand: nach Abschluss der Saison 2025/26. Berücksichtigt sind Meistertitel seit Gründung der Bundesliga 1963/64.

FAQ: Tipico und die Bundesliga